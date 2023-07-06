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ABD verisi altını olumsuz etkiledi

06.07.2023 - 15:52 | Son Güncelleme :
ABD verisi altını olumsuz etkiledi | Altın Haberleri

ABD haftalık işsizlik başvurularıyla birlikte altın fiyatları hızla değer kaybetti. Ons altın 1903 dolara kadar geriledi.

Küresel piyasalar ABD ekonomisiyle yön bulmaya devam ediyor. Para ve emtia piyasalarını olumlu ya da olumsuz etkileyen ABD ekonomi verileri altını negatif etkiledi.

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 245 bin beklenirken 248 bin seviyesinde gerçekleşti. ABD ekonomisinde enflasyonu düşürme ve istihdamı koruma çabaları son açıklanan veriyle güğç kaybetti.

ABD'de istihdamın güçlenmesi, enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşması için ABD Merkez Bankası Fed faiz artırım hamlelerine devam ediyor.

Ons altın son açıklanan veri nedeniyle düşüşe yöneldi. Fed'in olumsuz gelen veriler nedeniyle faiz artırım aksiyonu alacağı beklentisi altını düşürdü. Ons altın 1903 dolara kadar geriledi. Şu sıralar 1903 dolardan işlem görürken gün içinde en yüksek 1927 doları gördü.

Gram altın da ons altındaki düşüşe paralel olarak güç kaybetti. Gram altın güne 1605 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1589 lira, en yüksek de 1623 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1592 liradan işlem görüyor.


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