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ALTIN FİYATLARI SON DURUM 31 OCAK BUGÜN CANLI | Altında Trump ve FED etkisi... Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

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#Altın#Fiyat#Gram
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 10:15

Altın fiyatları 31 Ocak günü, haftanın son gününe yükseliş ivmesiyle giriş yapıyor. Altın fiyatları yeni yılda son gelişmelerle birlikte yükseliş grafiği sergilemeye devam ediyor. Fed'in yeni ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte çizeceği yol haritasıyla birlikte yükseliş ivmesi sürüyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte piyasaların son gününe dair canlı altın fiyatları 31 Ocak alış - satış tablosu...