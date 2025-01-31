ALTIN FİYATLARI SON DURUM 31 OCAK BUGÜN CANLI | Altında Trump ve FED etkisi... Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 31 Ocak Cuma günü yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları son 2 haftadır "altın günlerini" yaşıyorlar. Geçtiğimiz haftadan bu yana rekor serisine devam eden altın güçlü yükseliş gösterdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 31 Ocak alış - satış tablosu...

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