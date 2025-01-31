ALTIN FİYATLARI SON DURUM 31 OCAK BUGÜN CANLI | Altında Trump ve FED etkisi... Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ALTINDA SON GELİŞMELER NELER?
Altın yatırımcıları son 2 haftadır "altın günlerini" yaşıyorlar. Geçtiğimiz haftadan bu yana rekor serisine devam eden altın güçlü yükseliş gösterdi.
ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın geleceğe yönelik değerlendirmeleriyle birlikte altın rekor kırmaya başladı.
Fed Başkanı Powell, faizi verilere göre ayarlayacaklarını ve acele etmeyeceklerini belirtti. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi uygulamada ısrarı da altındaki yükselişi destekliyor.
Küresel piyasalarda güç kazanan dolar da altının yükselmesine neden oldu.