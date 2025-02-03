ALTIN FİYATLARI 3 ŞUBAT PAZARTESİ || Altın haftaya düşüşle başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 

TRUMP EK GÜMRÜK VERGİSİNİ GÖRÜŞECEK
Altın yatırımcıları "altın haftayı" geride bıraktı. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran gram altın bu haftaya yüzde 1 civarında düşüşle başladı.
ABD'nin ticaret savaşlarını yeniden başlatma kararı altın fiyatlarını desteklemişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'nın en büyük üç ticaret ortağı olan Çin, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen tüm mallara yönelik kapsamlı gümrük vergilerinin devreye girmesine bir gün kala, Meksika ve Kanada liderleriyle görüşeceğini açıkladı.