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ALTIN FİYATLARI 3 ŞUBAT PAZARTESİ || Altın haftaya düşüşle başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 

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#Altın#Fiyat#Gram
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 07:57

Altın fiyatları 3 Şubat Pazartesi yani bugün güne aşağı yönlü seyirle başladı. Yaşanan düşüşle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve altın yatırımcıları güncel rakamları merak ediyor. Hemen belirtelim ki gram altın 3 bin 210 lira ve çeyrek altın ise 5 bin 257 lira fiyatlarında seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte haftanın üçüncü iş gününde yani bugün altın fiyatları 3 Şubat Pazartesi alış - satış tablosu...