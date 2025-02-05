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ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT SON DAKİKA: Yeni rekor kırıldı yükseliş sürüyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

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#Altın#Fiyat#Gram
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 08:03

Altın fiyatları 5 Şubat Çarşamba yani haftanın üçüncü iş gününe rekor kırarak başladı. Fiyatlarda yaşanan hızlı yükselişle birlikte gözler güncel rakamlara çevrildi. Hemen belirtelim ki gram altın 3 bin 304 lira ve çeyrek altın ise 5 bin 430 lira fiyatlarında seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte haftanın üçüncü iş gününde yani bugün altın fiyatları 5 Şubat Salı alış - satış tablosu...