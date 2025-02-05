ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT SON DAKİKA: Yeni rekor kırıldı yükseliş sürüyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ABD'DEN ESEN RÜZGARLAR SONRASI ALTIN REKOR KIRDI

Altın yatırımcıları son iki haftadır gerçek anlamda altın günlerini yaşıyorlar. Hemen her gün rekor üstüne rekor kıran altın bugün de rekor kırdı.

ABD'nin ticaret savaşlarını başlatacak hamlesi olan ek gümrük vergilerine yönelik harekete geçmesi altını güçlü kılmaya devam ediyor.

Yeni vergilere karşılık Pekin'in misillemelerinin ardından ABD ile Çin arasında yeni bir ticaret savaşı çıkacağı korkusuyla rekorlar kırmaya devam ediyor.

Ayrıca Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamaları da tepki çekti. Ateşkese rağmen ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve "oraya sahip olacağını" söyleyerek Filistin halkının başka bir yerde yaşaması gerektiği fikrini desteklemeye devam etti.

Böylece altın gerilimden beslenmiş oldu.