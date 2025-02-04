ALTIN FİYATLARI 4 ŞUBAT SON DAKİKA: Rekora yükseliş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

REKORA YÜKSELİŞ BAŞLADI

Altın yatırımcıları son iki haftadır pozitif seyre ve rekorlara alıştı. Parasına para katan altın yatırımcıları gerilimden beslenmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergileri dünya çapında büyük tepkiye neden oldu. ABD'de enflasyonu artırması beklenen ek gümrük vergilerine yönelik Trump yönetiminin müzakereleri devam ediyor.

Ancak ticaret savaşlarını bir koz olarak kullanan ve kullanmaya devam etmek isteyen Trump, altın fiyatlarına da yükseliş getiriyor.