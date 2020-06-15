Kripto paralarda karar aşaması

15.06.2020
Melih KOPUZ
  • Melih KOPUZ
  • Finans Mühendisi
Kripto paralarda sıkışık geçen bir haftayı geride bıraktık. Global piyasalarda ise geçtiğimiz haftaki yazım ve katıldığım bir canlı yayında da ifade ettiğim gibi pek fazla hikaye göremiyorum. Bitcoin nezdinde konuşacak olursak teknik hareketlerin dışında ciddi senaryoları görmemiz-işitmemiz gerekiyor aslında.

Hal böyle olunca çok basit bir örnek ile Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) para basmaya başlamasından medet umuluyor. Fakat kripto paralar bunu fiyatlamadı ve görüldüğü gibi sıkışma süreci devam ediyor ve insanlarında en çok merak ettikleri soru bu sıkışmanın sonunda yön neresi olacak? Yukarı mı, yoksa aşağı mı?

Yatırımcıların yüzde 80–90'ının genel olarak merak ettiği soru bu belkide. Sadece kripto paralar için değil, trade edilen ve değeri olan tüm varlıklar için. Elbetteki bu gibi sorulara hiç kimsenin net bir yorum getiremeyeceği kanaatindeyim. Geçtiğimiz saatlerde JPMorgan’ın stratejistleri yine Bitcoin ile ilgili bir takım açıklamalarda bulundu ve gayet hoşuma gitti. Bitcoinin piyasa yapısının para birimleri, öz kaynaklar, hazineler ve altından daha dayanıklı gördüklerini ve kripto para birimlerinin “varlık sınıfı olarak uzun ömürlü” olduğunu belirtti. Ek olarak ise hatırlayacağımız üzere bir ara Bitcoin 4 bin doların altına gerilemişti. Buraya atıfta bulunarak 4 bin dolar seviyeleriden diğer varlıkların çoğuna kıyasla daha hızlı geri dönüş yapılarak nisan ayı sonuna kadar değerinin çoğunu telafi ettiğini ifade etti. Nitekim bu haber de uzun vadeli planlar için olumlu bir sinyal niteliği taşıyabilir.

Bitcoin/dolar için teknik tarafta halen daha 10 bin dolar seviyesi aşılamamış bir durumda bizleri karşılıyor. Bir nevi psikolojik bir bariyer şeklinde nitelendirebiliceğimiz bu bölgenin üzerine çıkıldıktan sonra işlemlerin ne kadar hacimle geldiği-ne kadar hacimle devam ettiği algısına odaklanmamız gerekecektir. Uzun vade için ise aynı beklentimi koruyarak 10 bin 400–10 bin 500 aralığına yaklaşmadan yukarısı için yorum yapmak çok sağlıklı olmayacaktır. Bu yüzden yatırımcıların temkinli olmalarında fayda var.

Ek olarak analiz yaparken çok farklı argümanlar kullanmayı sevmesem de kriptoların içerisinde dışarıdaki endeks-hisseler ile oluşan bağ açısından zaman zaman kullanma ihtiyacı hissedebiliyorum. Aşağıda GBTC’nin (Grayscale Bitcoin Trust) grafiğini sizlerle paylaştım. GBTC’nin ne olduğuna dair kısaca özetlemek gerekirse, Bitcoin almakta tereddütleri olan (güven gibi problemi olan) yatırımcıların kulladığı ABD’de kote olmuş bir hissedir. Bu yüzden Bitcoin üzerine analiz yaparken GBTC’nin de durumuna bakılması özellikle uzun vadede fayda sağlayabilir. 

Görüldüğü üzere burada 10,88 dolar seviyesindeyiz. Bunun anlamı GBTC yatırımcılarının 1 Bitcoin için 10 bin 880.00 dolar ödediğini temsil etmektedir. Sene başında alımlar canlanmış ve 2018'deki seviyelere gideceği izlenimi ortaya çıkmıştı. Fakat 2020 başlarındaki artan alımlar çok yeterli kalmamış olacak ki şuan burada da belirsizlik korunuyor diyebiliriz.

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