Kripto paralarda ‘Floyd’ etkisi

Malum bu şekilde bir giriş yapmak istemezdim. Fakat geçtiğimiz hafta Amerika’da George Floyd’un talihsiz bir şekilde hayatını kaybetmiş olması, ülke içerisinde farklı noktaları tetikledi. Ciddi anlamda hükumete karşı ayaklanmanın başladığını söyleyebiliriz. Bu ayaklanma ve protestolara yalnızca Amerika bünyesinde sınırlı da kalmadı. Dünya geneline kadar yayılan protestoların ne kadar daha süreceği ve sonun nereye varacağı ise ayrı bir merak konusu.

Hal bu şekilde olunca, zamanı biraz daha geriye saracak olursak, Covid-19 virüsünün ortaya çıkması dünya genelinde birçok çalışanın işlerini kaybetmesine ve birçoğunun da evden çalışmaya dönmesi gibi çözümleri beraberinde getirmişti. Bu tip risk ortamlarında zaten türev piyasalara tamamen psikolojik bakan birisi olarak, insanların yeni yatırım-yeni para kazanma arayışlarına girdiklerini düşünmekteyim. Bu arayışta olan kitlenin önüne haliyle birden fazla seçenek çıkıyor. Bana kalırsa bu seçeneklerin içerisinde en fazla albenisi olan grup “kripto paralar” olabilir. Belki de daha önceden bu markete tedirginlikle yaklaşan bir yatırımcı adayı şu anki konjonktürde yakından tanımaya vakit buldu. Yaklaşık 3 aylık gibi süreyi geride bırakırken Bitcoin bazında baktığımızda hacimlerde artışın geldiğini gördük ama yine yatırımcı psikolojisi devre giriyor, insanlar ister istemez kendilerini olumlu anlamda daha fazla beklenti içerisine aldı. Fakat Bitcoin’de beklendiği gibi bir artış olmadı. Aksine Şubat ayını başlangıç olarak alırsak o zamandan bu zaman kayıplar verdi ve şuan daha başlangıç seviyesini yakaladı desek daha doğru olur.

Son sekiz güne geldiğimizde ise Floyd’un yaşamını yitirmesi üzerine dünya çapında yayılan protestolar kripto paralar üzerindeki alımları artırmış durumda. Geçtiğimiz 24 saatlik dilimdeki işlem hacmi ortalama 39 milyar dolar seviyesinde… Tabii ki bu tip global çapta risk teşkil eden unsurların ardından kripto paralara kaçışı normal karşılıyorum. Fakat bu hikayelerin hepsi benim gözümde birer bahane niteliği taşıyor. Yani kripto paraların geleceği hep bu şekilde tetikleyici haberlere mi bağlı kalacak? Sorusunu aklınıza getirebilirsiniz. Elbette hayır şimdi paylaşacağım detayların artması kriptoların tabanını sağlamlaştıracaktır.

Geçtiğimiz hafta Amerika’nın köklü bankalarında Goldman Sachs kripto paralar üzerine hazırlamış oldukları kapsamlı bir sunumu yayınladı. Bu sunumları ciddi anlamda ses getirdi diyebilirim ve sunum içerisinde ciddi anekdotlar da vardı. Örneğin;

*Bitcoinin bir nakit akışı olmadığından

*Bitcoin’in volatilitesinin çok yüksek olduğundan

*Enflasyona karşı hedge yapılabilir mi, yapılamaz mı olduğunda bahsedilmiş (Bu konu halen tartışılır).

*Bankacılık sektöründe uygulamaya geçer mi? Konuları üzerineydi ve net bir şekilde bu kararı aldık ya da bundan sonra bu olacak şeklinde ifadeler içerikte yoktu. Fakat sevindirici durum bence şu olmalı, 2018 Ağustos ayında Bitcoin global olarak ciddi düşüş gösterdiği zaman Bitcoin’in geleneksel paranın hiçbir rolünü yerine getiremediğini savunmuşlardı. O zamandan bu zamana geldiğimiz noktayı karşılaştırdığımız zaman bankanın biraz daha ılımlı bir tavra büründüğünü söyleyebilirim. Buradan hareketle ise kripto paraların halen daha tanınma sürecinde olduğunu yatırımcıların/yatırım yapmayı düşünenlerin ani hareketleri yakalamak yerine hedeflerinin uzun vadede neler getireceğine odaklanmalarının daha güvenli olduğunu düşünmekteyim.

Bitcoin/dolar için teknik olarak bakacak olursak;

Bitcoin’de gözlemlediğim ana tablodaki aşağı yönlü trend diğer alt coinleri de baskılamaya devam ediyor. Bu yüzden ne Bitcoin ne de altcoinler uzun soluklu yükseliş rallilerine katılamıyor. Bitcoin/dolar tarafında 10 bin 400 dolar direncin halen daha kritik. Bu seviye aşılmadan aşağı yöne doğru baskı devam edecektir diye düşünüyorum. Kısacası gelebilecek olası yükselişler saman alevi niteliğinde olabilir. Fakat en öncesinde 10 bin dolar psikolojik direncimiz karşımıza çıkacaktır. Buranın üzerinde gelebilecek kapanışların sonunda 10 bin 400 ve üzerine odaklanabiliriz.