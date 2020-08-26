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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 26 Ağustos altın fiyatları

26.08.2020 - 09:35 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 26 Ağustos altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 454 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1931 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1918 dolardan işlem görüyor. Fon Yöneticisi Baştürk, "Gram altın için ben hala ana resmin pozitif olduğunu fakat geçtiğimiz aylardaki gibi yukarı yönde sert hareketlerin bu aşamada olmayacağını düşünüyorum" şeklinde değerlendirdi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 456 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 452.88 lira, en yüksek ise 460.21 lira seviyesini görürken; saat 12.35 itibarıyla yüzde 0.91 oranında düşüşle 454.15 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 745 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 73 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1931 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.50 oranında düşüşle 1918 dolardan işlem gördü.

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Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin görece azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişlerinin izleneceğini belirten analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.870 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.950 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

GRAM ALTIN İÇİN ANA RESİM HALA POZİTİF
Rıdvan Baştürk - Fon Yöneticisi

Gram altında bir süredir nispeten yatay diyebileceğimiz hareket söz konusu. Anlık hareketleri göz ardı edersek 450-460 TL bandında gidip gelen bir altın görmekteyiz. Bunun sebebi ise dolar kuru yukarı yönde hareket etmesine rağmen, ons altında görülen aşağı yönde hareketler. Bu iki enstrüman birbirini dengeliyor ve gram altın yatay hareket ediyor.

Gram altın için ben hala ana resmin pozitif olduğunu fakat geçtiğimiz aylardaki gibi yukarı yönde sert hareketlerin bu aşamada olmayacağını düşünüyorum.

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