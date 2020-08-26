Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 26 Ağustos dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.36 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.68 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.40 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.39 TL seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3409 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4161 TL seviyesini görürken; saat 12.44 itibarıyla 7.3646 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.7855 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.7037 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.6827 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.09 oranında yükselişle 93.10 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1809 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.58 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.47 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişlerinin takip edileceğini belirterek, ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi.

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