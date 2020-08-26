Gram altında düşüşler fırsat vermeyi sürdürebilir

Gram altın için ben hala ana resmin pozitif olduğunu fakat geçtiğimiz aylardaki gibi yukarı yönde sert hareketlerin bu aşamada olmayacağını düşünüyorum. Ons altında yükseliş ivmesi azaldı. Teknik olarak 1900-1905 dolar üzerinde kaldığı sürece pozitif görünümünü koruyacaktır, fakat yukarı iştahın çok kuvvetli olmasını beklemiyorum. 1955-1960 dolar bölgesi önemli direnç bölgesi olarak izlenebilir. Burada ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere diğer büyük merkez bankalarının para politikası adımları önümüzdeki süreçte önemli olmaya devam edecektir. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’in Jackson Hole toplantısında söyleyecekleri ons altın üzerinde direkt etkili olacaktır.

Dolar kurunda ise yukarı yönde iştah sürüyor. Bugün 7.41 TL üzeri test edildi. Piyasa faizleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi arasındaki farkın açıldığını görmekteyiz. Her ne kadar TCMB dolaylı yoldan faiz artırımı yapıyor olsa da piyasanın bundan tatmin olmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle TCMB’den politika faizinde net ve kuvvetli bir adım gelene kadar TL üzerindeki baskı devam edebilir. Bu da gram altın için yukarı yönde destekleyici olacaktır.

Toparlayacak olursam, gram altında kısa süreli hareketlere bakmak yanıltıcı olur. Ana resim hala korunuyor ve pozitif beklentimi sürdürüyorum. Gram altın için ana desteğim 430 TL seviyesinde yer alıyor. Ara destek olarak ise 450 TL civarını izliyorum, yukarıda ise 470 TL direnç olarak izlenebilir. Bu seviyeye doğru yükselişlerde kar satışı fırsatları görebiliriz.