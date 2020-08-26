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Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

26.08.2020 - 09:14
Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve açıklanan makroekonomik verilerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Kovid-19 tedavisine yönelik gelişmeler, açıklanan son makroekonomik veriler ve ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmeler piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Dün merkezi İngiltere’de bulunan ilaç firması AstraZeneca, Kovid-19'a karşı önleyici ve tedavi edici sentetik antikor ilacının denemelerine başlandığını açıklarken, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, telefon görüşmesiyle iki ülke arasında ocakta imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasına bağlılıklarını teyit etti.

Öte yandan ABD'de dün açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi ağustosta geçen aya kıyasla 6,9 puan azalarak piyasa beklentisinin altında kalırken, yeni konut satışları ise temmuzda aylık yüzde 13,9 artarak Aralık 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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Verilerin ardından karışık seyreden New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,21 azalırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 değer kazanarak rekorlarına devam etti.

Avrupa tarafında, Kovid-19 salgınının hane halkı tüketimini, ihracatı ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle, ekonomisi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 daralan Almanya'da, ağustos ayına ilişkin Ifo İş Dünyası Endeksi, yükselişini üst üste dördüncü aya taşıdı ve toparlanmanın devam ettiğine işaret etti.

Bu gelişmelerle Almanya ve Fransa borsalarında yatay bir seyir izlenirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi Avrupa Birliği ile İngiltere arasında devam eden görüşmelere ilişkin belirsizliklerle yüzde 1,11 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında da karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde, dün özellikle günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla yüzde 1,47 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.092,16 puandan tamamladı. Dün 7,3933'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3970 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişlerinin izleneceğini belirterek, ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 direncinin güçlendiğini aktaran analistler, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, temmuz ayı dayanıklı mal siparişleri
17.30 ABD, haftalık petrol stokları


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