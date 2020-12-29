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KOBİ'lerin ihracatı 276 milyar doları aştı

29.12.2020 - 13:03
KOBİ'lerin ihracatı 276 milyar doları aştı | Sektör Haberleri

KOBİ'lerin 2015-2019 dönemini kapsayan 5 yılda gerçekleştirdiği ihracat, 276 milyar doları aşarken, bu girişimlerin Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 34 olarak gerçekleşti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracat performansına paralel olarak ülkedeki girişimlerin yüzde 99,8'ini oluşturan KOBİ'lerin ihracatı da arttı.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler 2015'te 49 milyar dolardan fazla dış satım yaparken, 2016'da bu girişimlerin ihracatı 46,3 milyar dolar seviyesinde kaldı. 2017'de yaklaşık 50 milyar dolar ihracat yapan KOBİ'ler, 2018 ve 2019 yıllarında 65 milyar dolardan fazla ihracata imza attı.

Böylelikle KOBİ'ler 2015-2019 döneminde toplam 276 milyar 168 milyon dolarlık ihracat yaparken, Türkiye'nin toplam dış satımının yüzde 34'ünü gerçekleştirmiş oldu.

KOBİ'lerin en çok ihracat yaptığı sektörün yüzde 91'lik pay ve 252,3 milyar dolarla imalat sanayisi olduğu belirlendi. Küçük ve orta büyüklükteki girişimler 44,5 milyar dolarlık giyim eşyası, 28,7 milyar dolarlık tekstil ve 21,2 milyar dolarlık gıda ürünleri ihracatı yaptı.

KOBİ'LERİN AMERİKA'YA İHRACATI 5 YILDA YÜZDE 73 ARTTI

Küçük ve orta büyüklükteki girişimlerce en çok dış satımın Avrupa ve Asya ülkelerine yapıldığı belirlendi.

KOBİ'ler, 2015-2019 döneminde Avrupa ülkelerine 125,7, Asya'ya 107,9, Afrika'ya 25,9 ve Amerika'ya 14,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ülke gruplarına göre KOBİ'lerin ihracatı incelendiğinde, bu dönemi kapsayan 5 yılda, en çok ihracat artışı yüzde 73 ile Amerika ülkelerinde elde edildi. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin Afrika ülkelerine ihracatı ise yüzde 49 arttı.


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