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Yatırımcının gözdesi! Gram altın

16.10.2021 - 11:41
Yatırımcının gözdesi! Gram altın | Yatırım Sözlüğü

Geleneksel yatırım araçlarının başında gelen altın, yatırımcılar tarafından daha çok jeopolitik risk, ekonomik ve siyasi belirsizliklerin attığı zamanlarda tercih edilmektedir. İşte gram altınla ilgili tüm detaylar…

Gram Altın İstanbul Altın Rafinerisi'nin üretilen sertifikalı külçe altındır. Gram Altın 24 ayar ve 22 ayar altın olmak üzere iki çeşit altın saflığında üretilmektedir.

Uluslararası piyasalarda altın, ons birimi üzerinden hesaplanırken; gram altının değeri altının ons fiyatına ve doların Türk Lirası karşısındaki değerine bağlı olarak hesaplanmaktadır. Örnek vermek gerekirse; altının ons fiyatı gerilerken; dolar kuru Türk lirası karşısında sabit kalırsa gram altının fiyatı düşer ya da ons altının fiyatı sabit kalırken; dolar kuru Türk lirası karşısında değer kaybederse o zaman gram altının fiyatı düşer. 

Gram altın satın almak isteyen yatırımcılar, gram altını kuyumculardan fiziki olarak satın alabileceği gibi, bankalar üzerinden de gram altın alım-satımı yapabilmektedir.

Dünyada yaşanan herhangi bir büyük olay ve gelişmeler ons altın fiyatları üzerinde direkt etkileyicidir. Ayrıca uluslararası piyasalarda yaşanan olay ve beklentiler de ons altın fiyatlarını hareketlendirmektedir. Altının ons fiyatı üzerinde yaşanan hareketlilikler de dolayısıyla gram altın fiyatını etkilemektedir.

 


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