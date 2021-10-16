Portföy nedir? Portföy yönetimi nasıl yapılır? | Yatırım Sözlüğü

Portföy en yalın tanımıyla, bir yatırımcının aynı veya farklı özelliklere sahip birden fazla yatırım aracına yatırım yapmak için oluşturduğu toplam varlıktır. Peki, portföy yönetimi nasıl yapılır?

Portföy, bir yatırımcının yatırım yapmak ve kazanç sağlamak için elinde tuttuğu ve dilediği gibi tasarruf ettiği döviz, altın, tahvil, hazine bonosu, hisse senedi ve mevduat gibi yatırım araçlarının oluşturduğu toplam değeridir.

Yatırım portföyü, genel olarak yatırımcıların risk ve kazanç beklentileri baz alınarak hazırlanır. Bu yaşanan süreç, Portföy Yönetimi olarak adlandırılırken aracı kurumlar aracılığıyla yapılmalıdır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için aracı kurum ile yatırımcı arasında bir portföy yönetimi sözleşmesi imzalanması gerekir.

Portföy yönetiminde tüm araçların performansları anlık olarak takip edilmelidir. Aksi taktirde değişen sermaye piyasalarında yatırımcı risk altına girmiş olur. Değişen piyasaya göre, portföy yöneticileri yatırımcılar adına portföy güncellenmeleri yapacaktır.

Etiketler