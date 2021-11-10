Lot nedir? | Yatırım Sözlüğü

Özellikle para ve sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcıların sıklıkla karşılaştığı ‘lot’ terimi ‘pay’ anlamını taşımaktadır. Peki, borsada ne anlama gelmektedir?

Lot kısaca, borsada işlem birimini anlatır. Yani, 1 lot 1 adet hisse senedini ifade eder. Tüm pay ve yeni pay alma hakkı işlemlerinde işlem birimi olarak ‘1,00 TL (nominal) = 1 adet = 1 lot’ eşitliği uygulanır.

Biraz daha detaylandırmak gerekirse; hisse senedi piyasasında kullanılan lot kavramı işlem birimini ifade etmekte olup; borsada 1 adet hisse senedi 1 lota eş gelen değerdir. Borsada işlem emirleri 1 ve katları şeklinde devam eder. Aynı zamanda borsada 1 lot 1 TL nominal değerli hisse senedine eş değerdir.

Lot kavramı sanılanın aksine, anlaşılması oldukça kolay bir terimdir. Hisse senedi piyasalarında alım-satım işlemi yapmak isteyen her yatırımcı, çalıştıkları aracı kurum ya da bankalarla iletişime geçerek borsada lot bazında işlem yapmaya başlayabilir.

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