Likidite nedir? | Yatırım Sözlüğü

Likidite, bir finansal ürünün nakde çevrilebilme kolaylığına verilen isimdir. Kişiye ait ev, otomobil gibi gayrimenkuller veya herhangi bir şirkete ait tahvil ve benzeri menkul kıymetler likit ürünlere örnektir.

Piyasa likiditesi, kişinin ya da şirketin varlık fiyatında büyük bir değişikliğe neden olmadan, bir varlığı hızlı bir şekilde satın alabileceği ya da satabildiği bir piyasa özelliğidir. Likidite, ürün satışının hızı ile satılabileceği fiyat arasında olan değişimin ne yüksek olduğuyla alakalıdır. Likit bir piyasada hızlı satış yapmak fiyatı fazla düşürmezken; likit olmayan bir piyasada, hızlı bir şekilde satış yapmak fiyatının daha hızlı düşmesine sebep olur.

En likit varlık nakit para olurken; duran varlıklar ise en düşük likiditeyi ifade eder. Gündelik hayatta en çok kullanılan değişim aracının para olması, mal ve hizmet alım satımı yapmak için dönüştürülmesine gerek olmaması paranın likiditesini yüksek tutar.

Otomobil, konut, tahvil gibi varlıkların nakde dönüştürülmesi zordur. Bu türdeki varlıkların sahip olduğu ve satıldığı fiyatlar arasındaki fark yüksektir. Finansal varlıkları likidite bakımından şöyle sıralayabiliriz: Çekler, devlet tahvilleri, şirket tahvilleri, hisse senetleri, dayanıklı tüketim malları ve taşınmazlar…

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