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Dünya piyasalarındaki en etkili kurum: Fed

24.09.2021 - 17:01
Dünya piyasalarındaki en etkili kurum: Fed | Yatırım Sözlüğü

Fed, parasal politikaları ve doların dünya ticaretindeki yeri sebebiyle; dünya piyasaları üzerindeki en etkili kurumlardan birisidir. Peki, Fed’in görevleri nelerdir?

Fed, 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da bulunan bankanın şu anki başkanı Jerome Powell'dir.

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkenin para politikasını yönetir ve ABD mali sisteminde, istikrarın sağlanmasında ve sürdürülebilmesinde önemli bir işlev görür.

Her merkez bankası gibi Fed’in de özel görevleri vardır. Bunlar; bankaların denetlenmesi ve düzenlenmesi, madeni paraların ve kağıt paraların emisyonunun yapılması, piyasadaki para ve kredi hacminin belirlenmesi, bankalara kısa dönemli borçların verilmesi, bankalar arası fon aktarımının sağlaması şeklindedir.

Fed’in uygulamaya koyacağı para arzı ve faiz politikaları küresel ekonomiler için oldukça önemlidir. Para basma yetkisi olan Fed, bu paranın ne kadarını Dünya piyasasına süreceği konusunda da çalışmaktadır. Bu çalışmalar oldukça önemli olmakla birlikte, doların arzını belirlemektedir. Dolayısıyla, doların fiyatını da etki etmektedir. Fazla doların ya da az doların piyasada dolaşması sıkıntılara neden olabileceği için dünya ekonomisinin gidişatını da belirlemektedir


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