Dev şirketlere nasıl ortak olunur? | Yatırım Sözlüğü

Hisse senedi, belli şirketlerin anaparasının eşdeğer parçalarından her biri olurken; bu şirketlere ait hisse senedini satın alan yatırımcılar o şirketlerin ortaklarından biri olur.

Hisse senedi, anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraklardır. Anonim şirketler, özel kanunla kurulmuş kurumlar ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler hisse senedi çıkartma yetkisine sahiptir. Bu şirketlere ait hisselerden satın alınabilmesi için, şirketlerin öncelikle halka arz olması ve hisse senetlerinin borsaya kayıt ettirilmesi gerekir. Hisse senedini satın alan yatırımcı, o şirketin ortağı olur.

Hisse senedi yatırımı yapmak isteyen yatırımcı direkt olarak borsadan hisse senedi satın alamaz. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetki belgesine sahip ve borsadan “Borsa Üyelik Belgesi” almış olan aracı kurumlar aracılığı ile bir yatırımcı borsadan hisse senedi satın alabilir.

Yatırımcılar hisse senedi alım-satım işlemlerini, aracı kurum ya da banka aracı kurumları üzerinden yatırım hesabı açarak gerçekleştirebilir. Bu aracı kurumlar sayesinde yatırımcılar, borsada işlem gören tüm hisse senetlerinde işlem yapabilir.

Hisse senedi işlemleri risk oranı yüksek işlemler olup, yatırımcıların öncelikle borsanın riskleri hakkında bilgi sahibi olmaları faydalarına olacaktır.

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