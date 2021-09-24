Ayı ve Boğa piyasası piyasalarda neyi ifade eder? | Yatırım Sözlüğü

Piyasa yönünü ifade etmek için neden ayı ve boğa ifadeleri kullanılıyor? En bilinen sebebi, boğaların saldırı sırasında boynuzlarını aşağıdan yukarıya, ayıların ise pençelerini yukarıdan aşağıya savurmalarından kaynaklanmasıdır.

Ayı piyasasına, fiyatların uzun süre düşüş trendine hakim olacağının beklentisi ve piyasaların karamsar bir halde olduğu durumlarda sıklıkla rastlanır. Finansal bir aracın, ayı piyasasına girdiğini söyleyebilmek için, önce o finansal ürünün ana trendinin düşüş trendi içinde olması gerekir.

Ayı piyasalarının ne kadar süreceği duruma bağlı olarak değişirken; bazıları sadece birkaç hafta, bazıları ise yıllarca sürebilir. Hatta döngüsel olarak görülen bir ayı piyasası, birkaç yıl bile sürebilir. 1926'dan bu yana 8 ayı piyasası görülmüştür.

BOĞA PİYASASININ RİSKİ AZDIR

Boğa piyasası, fiyatların gelecekte iyimser bir ortamda seyredeceği yani piyasanın yükseliş trendinde olduğu zamanlardır. Bu dönemlerde yatırımcılar alıma geçer.

Boğa piyasası, fiyatların sürekli olarak yukarı yönlü hareket etmesinden dolayı, ayı piyasasına göre daha az risklidir. Bu piyasalardan tecrübesiz yatırımcılara bile kazanç sağlayabilir. Bu sebeple, izlenen stratejiler ayı piyasasına kıyasla çok daha basittir.

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