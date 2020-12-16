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Youtube Türkiye'de temsilci atama sürecini başlattı

16.12.2020 - 16:13
Youtube Türkiye'de temsilci atama sürecini başlattı | Teknoloji Haberleri

YouTube, Türkiye'de yerel bir tüzel kişi temsilcisi atama sürecini başlatma kararı aldığını duyurdu.

Youtube'dan yapılan açıklamada, şirketin, şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığını korurken, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösterdiği bildirildi.

Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülüklerin son bir kaç aydır bütün yönleriyle incelendiği anlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Youtube'un Türkiye'deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin Youtube'da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak Youtube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye’deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz."


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