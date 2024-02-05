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Yandex'ten flaş Rusya kararı! 5.2 milyar dolarlık boşanma

05.02.2024 - 14:33 | Son Güncelleme :
Yandex'ten flaş Rusya kararı! 5.2 milyar dolarlık boşanma | Teknoloji Haberleri

Rus teknoloji devi Yandex'in çatı şirketi Hollandalı Yandex NV, şirketin Rusya birimlerini uluslararası birimlerden ayırarak 5.2 milyar dolara satma kararı aldı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Rus teknoloji devi Yandex'te yirmi yılı aşkın süredir devam eden batı ülkeleri yatırımları sona eriyor. Şirketin Hollanda'da bulunan merkezi Yandex NV, "Yandex grubunun Rusya'daki ve uluslararası pazarlardaki tüm işletmelerini satmak için kesin bir anlaşmaya varıldı" dedi. 

Şirketin Rusya birimleri, 475 milyar ruble (5,2 milyar dolar) değerindeki bir anlaşmayla Rusya'daki yerel yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma satılacak. Anlaşma, Moskova'nın Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana gerçekleşen Rusya'daki kurumsal çıkışların en büyüklerinden biri.

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"Rusya'nın Google'ı" olarak bilinen Yandex, büyüyerek Rusya'nın en başarılı teknoloji şirketi haline gelmişti. Arama motoru Yandex, reklamcılıktan araç çağırma ve yemek dağıtımına kadar her alanda önemli bir oyuncu durumunda.  ABD merkezli Nasdaq borsasında işlem gören şirket, 18 aydan uzun bir süredir bir tür kurumsal bölünmeyi düşünüyor.

KREMLİN SEVİNÇLE KARŞILADI 

Yandex Yönetim Kurulu Başkanı John Boynton, hissedarların nihai onayına ihtiyaç duyan anlaşmanın bu olağanüstü koşullar altında hissedarlar, ekipler ve kullanıcılar için mümkün olan en iyi çözüm olduğunu söyledi.
Kremlin önerilen anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Yandex ulusal bir teknoloji şampiyonu. Şirketin ülkede çalışmaya devam etmesi bizim için elbette önemli" dedi. 


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