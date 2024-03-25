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Xiaomi elektrikli otomobilinin fiyatını açıkladı

25.03.2024 - 17:38 | Son Güncelleme :
Xiaomi elektrikli otomobilinin fiyatını açıkladı | Teknoloji Haberleri

Daha çok cep telefonu, dizüstü bilgisayar, ev aletleri gibi teknolojik aletler üreten Çinli Xiaomi'nin elektrikli otomobilinin fiyatı 69 bin 328 dolar (500 bin yuan) olarak açıklandı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, bu hafta piyasaya sürülecek elektrikli otomobilleri SU7'nin fiyatını açıkladı. Çinli sosyal medya playformu Weibo'dan yapılan açıklamada, aracın fiyatının 500 bin yuan (69 bin 328 dolar) olacağı belirtildi. Otomobilin bu hafta perşembe günü sipariş almaya başlaması bekleniyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun, bu hafta piyasaya sürülecek elektrikli otomobilleri SU7'nin fiyatını açıkladı. Çinli sosyal medya playformu Weibo'dan yapılan açıklamada, aracın fiyatının 500 bin yuan (69 bin 328 dolar) olacağı belirtildi. Otomobilin bu hafta perşembe günü sipariş almaya başlaması bekleniyor. 

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Lei tarafından paylaşılan başka bir gönderide ise araçların Çin genelinde 29 galeride sergilendiği belirtildi. Aracı almak isteyen müşteriler, test sürüşlerine bu hafta başlayabilecek. Xiaomi Grup Başkanı Weibing Lu daha önce CNBC’ye şirketin elektrikli otomobil pazarının premium segmentini hedeflediğini söylemişti.

TESLA'YA RAKİP 

Xiaomi aynı zamanda aralarında BYD, Nio, Xpeng ve Li Auto’nun da bulunduğu bir dizi yerli elektrik otomobil üretici ile rekabet edecek. Şirketin en büyük rakiplerinden biri de ABD'li Tesla. Tesla'nın Çin’de Model S sedanı 698 bin 900 yuandan (96 bin 915 dolar), Model 3 aracı ise 245.900 yuandan  (30 bin dolar)  başlayan fiyatlarla satılıyor. 
Akıllı cihaz ve elektronik ev eşyaları üreten Xiaomi, 2010 yılında kurulmuştu. 


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