Xiaomi 10 milyar dolar yatırım yapacak | Teknoloji Haberleri

Xiaomi, yenilenen markasıyla akıllı elektrikli araçlara gelecek 10 yıl boyunca 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi Corporation, Hong Kong Borsası'na (Hong Kong Stock Exchange-HKEX) yaptığı açıklamasıyla akıllı elektrikli araç üretim çalışması hazırlıklarına başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Xiaomi, akıllı elektrikli araçlara gelecek 10 yıl boyunca 10 milyar dolar tutarında yatırım yapmayı hedefliyor. Xiaomi'nin Kurucusu, Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Lei Jun, aynı zamanda akıllı elektrikli araç için kurulan yan kuruluşun CEO'su olarak görev yapacak.

Şirketin 30 Mart'ta yapılan toplantısında konuşan Lei Jun, şirketin 10 milyar Çin yuanı başlangıç yatırımıyla tamamen Xiaomi'ye ait bir yan kuruluş altında faaliyet göstereceğini bildirdi.

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Bu kararı tüm ortaklar arasında yapılan çok sayıda müzakere sonrası aldıklarını aktaran Jun, "Bu, hayatımın son büyük girişimcilik projesi olacak.

Tüm kişisel itibarımı ortaya koymaya ve akıllı elektrikli aracımız için gereken tüm mücadeleyi vermeye hazırım. Xiaomi elektrikli aracının başarıya ulaşması için mücadele boyunca ekibimin başında olmaya kararlıyım." ifadelerini kullandı.

"AKILLI ELEKTRİKLİ ARAÇLAR, ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILLIK DÖNEMİN EN BÜYÜK İŞ FIRSATLARINDAN BİRİ"

Lei Jun, Xiaomi yönetim ekibinin son 75 gün içinde elektrikli araç sektörüne yönelik 200'den fazla sektör uzmanıyla 85 toplantı, 4 şirket içi yönetim müzakeresi ve iki yönetim kurulu toplantısı olmak üzere çok titiz ve kapsamlı araştırmalar yürüttüğünü bildirdi.

Jun, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu kararın verilmesinde Mi fanlarının Xiaomi'nin değerlerine olan güvenleri ve markaya verdikleri sürekli desteğin de büyük etkisi oldu. Bu da Xiaomi'nin yeni bir çığır açarak akıllı elektrikli araç sektörüne girmesinde önemli bir temel oluşturdu. Son mali sonuçlara göre, dünya genelinde akıllı telefon satışlarımız 146 milyona ulaştı ve dünyanın en büyük 3 akıllı telefon üreticisi arasında yer almaya devam ediyoruz. Üst düzey akıllı telefon satışlarımız 10 milyonu aştı. TV satışlarında ise Çin'de arka arkaya 8 çeyrektir zirvedeki yerimizi koruyoruz. Xiaomi'nin AIoT (nesnelerin yapay zekası) platformunda 324,8 milyonun üzerinde bağlı cihaz bulunuyor. Aylık 86,7 milyon aktif kullanıcıya sahip olan XiaoAI yapay zeka asistanıyla akıllı ev sektörüne liderlik etmeyi sürdürüyoruz. 2020 sonunda grubumuz toplamda 108 milyar Çin yuanı nakit rezervine sahip oldu."

Akıllı elektrikli araçların önümüzdeki 10 yıllık dönemin en büyük iş fırsatlarından birini ve akıllı yaşamın vazgeçilmez bir bileşenini temsil ettiğini belirten Jun, " Akıllı AIoT ekosistemimizi her geçen gün daha da genişletiyoruz ve dünyadaki herkesin yenilikçi teknolojilerle iyi bir yaşam sürmesini sağlama vizyonumuzu sürdürüyoruz. Bu nedenle elektrikli araç sektörüne girmek bizim için çok doğal bir karar." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Lei Jun, çalışanlarına yönelik yazdığı mektupta da Xiaomi'nin otomobil üretiminde farklı ve benzersiz avantajlara sahip olduğunu vurgulayarak, "Akıllı elektrikli araçlar, geleneksel otomotiv sektörünün iş modelini kökten değiştirdi ve Xiaomi, donanım tabanlı internet hizmeti iş modeli hakkında ayrıntılı bilgiye sahip. Xiaomi, yazılım ve donanım entegrasyonunda en kapsamlı deneyime ve internet sektöründeki en derin üretim teknik bilgisine sahip. Xiaomi ürün çeşitliliği, ürün ölçeği ve kullanıcı sayısı açısından en kapsamlı akıllı ekosisteme sahip. Xiaomi, akıllı elektrikli araçlara uygulanabilecek çok sayıda temel teknolojiye sahip. Xiaomi, dünya çapındaki Mi fanlarının güven ve desteğiyle güçlü bir markaya ve güçlü bir kullanıcı tabanına sahip. Xiaomi, bu alana güvenle yatırım yapmasına olanak tanıyan bol miktarda nakit kaynağına sahip." değerlendirmesinde bulundu.

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