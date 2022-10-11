  • Bigpara
  • Haberler
  • Teknoloji Haberleri
  • Whatsapp, Facebook sözlüde ter dökecek!
‹ Önceki Haber IMF Başkanından 'resesyon' uyarısı IMF Başkanından 'resesyon' uyarısı Sonraki Haber › Ünlü CEO'dan ABD için resesyon tahmini Ünlü CEO'dan ABD için resesyon tahmini

Whatsapp, Facebook sözlüde ter dökecek!

11.10.2022 - 09:30
Whatsapp, Facebook sözlüde ter dökecek! | Teknoloji Haberleri

Whatsapp, kullanıcılarına getirdiği veri paylaşımı zorunluluğu nedeniyle Rekabet Kurumunca hakkında açılan rekabeti ihlal soruşturması kapsamında bugün sözlü savunma toplantısında ter dökecek.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; Facebook, Whatsapp ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri rekabeti ihlal edip etmediklerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yazılı olarak verilen savunmaların ardından Rekabet Kurulu Başkan ve üyeleri önünde sözlü savunma vererek, soruları yanıtlayacaklar. Söz konusu şirketler hakkında verilecek nihai karar 15 gün içinde kamuoyuna açıklanacak.

RESEN SORUŞTURMA

2021 yılı başında WhatsApp, kullanıcılarına kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi nedeniyle WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları bilgilendirmesi yapmıştı. Kişisel verilerini Facebook şirketleriyle paylaşmak istemeyen milyonlarca Türk kullanıcı, benzersiz bir dijital göç başlatarak Whatsapp’tan taşınmıştı. İşte bu gelişmeler üzerine Rekabet Kurulu, 2021 yılı Ocak ayında, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatarak, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşım zorunluluğunu durdurmuştu. Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte ‘Facebook’ ) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla da resen soruşturma açmıştı. Soruşturmaya ilişkin duyuruda, Whatsapp’ın bu güncellemesinin daha fazla verinin Facebook tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması anlamına geldiği belirtilerek, soruşturmanın bitimine kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimali gerekçesiyle, kullanıcılarına yönelik koşulları durdurması kararı alınmıştı.

VERİ PAYLAŞIMINI DURDURDU

Rekabet Kurumu’nun soruşturması ve geçici tedbir kararının ardından WhatsApp, söz konusu güncellemeyi onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından güncellemenin yürürlüğe girmeyeceğini Rekabet Kurumu’na bildirmişti.

İHLAL VAR MI YOK MU BAKILACAK

Rekabet Kurumu, Meta Platforms Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürüttüğü soruşturmada sözlü savunma toplantısının 23 Ağustos’ta yapılacağını, bu toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, söz konusu soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgeleri 16 Ağustos’a kadar bir dilekçeyle sunmalarını istemişti. Daha sonra yapılan bir başka duyuruyla sözlü savunmanın 11 Ekim’de yapılacağı açıklanmıştı. İşte bugün saat 10.30’da söz konusu şirketler Rekabet Kurulu’nun başkan ve üyeleri önünde soruşturma heyetinin iddialarına karşı kendilerini savunacak ve kurulun sorularını yanıtlayacak. Meta Platform, Meta Platform Ireland, WhatsApp ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri şirketleri hakkında soruşturma, Rekabet Kanunu’nun ‘Hakim Durumun Kötüye Kullanılması’ başlığını taşıyan 6.maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla açılmıştı. Söz konusu madde bir şirketin hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanmasını yasaklıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.579 Değişim: 0,21% Hacim : 8.978 Mio.TL Son veri saati : 10:25
Düşük 3.568 12.10.2022 Yüksek 3.591
Açılış: 3.577
18,5885 Değişim: 0,02%
Düşük 18,5241 12.10.2022 Yüksek 18,6134
Açılış: 18,5848
18,0646 Değişim: 0,07%
Düşük 17,9891 12.10.2022 Yüksek 18,1064
Açılış: 18,0515
998,00 Değişim: 0,21%
Düşük 991,73 12.10.2022 Yüksek 1.001,07
Açılış: 995,95
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.