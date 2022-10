Whatsapp, Facebook sözlüde ter dökecek! | Teknoloji Haberleri

Whatsapp, kullanıcılarına getirdiği veri paylaşımı zorunluluğu nedeniyle Rekabet Kurumunca hakkında açılan rekabeti ihlal soruşturması kapsamında bugün sözlü savunma toplantısında ter dökecek.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; Facebook, Whatsapp ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri rekabeti ihlal edip etmediklerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yazılı olarak verilen savunmaların ardından Rekabet Kurulu Başkan ve üyeleri önünde sözlü savunma vererek, soruları yanıtlayacaklar. Söz konusu şirketler hakkında verilecek nihai karar 15 gün içinde kamuoyuna açıklanacak.

RESEN SORUŞTURMA

2021 yılı başında WhatsApp, kullanıcılarına kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi nedeniyle WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları bilgilendirmesi yapmıştı. Kişisel verilerini Facebook şirketleriyle paylaşmak istemeyen milyonlarca Türk kullanıcı, benzersiz bir dijital göç başlatarak Whatsapp’tan taşınmıştı. İşte bu gelişmeler üzerine Rekabet Kurulu, 2021 yılı Ocak ayında, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatarak, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşım zorunluluğunu durdurmuştu. Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte ‘Facebook’ ) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla da resen soruşturma açmıştı. Soruşturmaya ilişkin duyuruda, Whatsapp’ın bu güncellemesinin daha fazla verinin Facebook tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması anlamına geldiği belirtilerek, soruşturmanın bitimine kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimali gerekçesiyle, kullanıcılarına yönelik koşulları durdurması kararı alınmıştı.

VERİ PAYLAŞIMINI DURDURDU

Rekabet Kurumu’nun soruşturması ve geçici tedbir kararının ardından WhatsApp, söz konusu güncellemeyi onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından güncellemenin yürürlüğe girmeyeceğini Rekabet Kurumu’na bildirmişti.

İHLAL VAR MI YOK MU BAKILACAK

Rekabet Kurumu, Meta Platforms Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürüttüğü soruşturmada sözlü savunma toplantısının 23 Ağustos’ta yapılacağını, bu toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, söz konusu soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgeleri 16 Ağustos’a kadar bir dilekçeyle sunmalarını istemişti. Daha sonra yapılan bir başka duyuruyla sözlü savunmanın 11 Ekim’de yapılacağı açıklanmıştı. İşte bugün saat 10.30’da söz konusu şirketler Rekabet Kurulu’nun başkan ve üyeleri önünde soruşturma heyetinin iddialarına karşı kendilerini savunacak ve kurulun sorularını yanıtlayacak. Meta Platform, Meta Platform Ireland, WhatsApp ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri şirketleri hakkında soruşturma, Rekabet Kanunu’nun ‘Hakim Durumun Kötüye Kullanılması’ başlığını taşıyan 6.maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla açılmıştı. Söz konusu madde bir şirketin hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanmasını yasaklıyor.

Etiketler