  • Bigpara
  • Haberler
  • Teknoloji Haberleri
  • Microsoft'tan Fransa'ya 4 milyar euroluk yatırım
‹ Önceki Haber Yatırım tavsiyelerine inandı... 8.8 milyon lirasını forexcilere kaptırdı! Yatırım tavsiyelerine inandı... 8.8 milyon lirasını forexcilere kaptırdı! Sonraki Haber › Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin detayları belli oldu Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin detayları belli oldu

Microsoft'tan Fransa'ya 4 milyar euroluk yatırım

13.05.2024 - 09:40 | Son Güncelleme :
Microsoft'tan Fransa'ya 4 milyar euroluk yatırım | Teknoloji Haberleri

Microsoft, veri merkezlerini geliştirmek amacııyla Fransa'ya 4 milyar euroluk yatırım yapacağını açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD'li teknoloji devi Microsoft, Pazar günü Fransa'da yapay zeka ve bulut bilişim altyapısını güçlendirme amacıyla veri merkezleri geliştirmek için dört milyar euroluk yatırım yapacağını duyurdu.

Microsoft başkanı Brad Smith, AFP'ye yaptığı açıklamada teknoloji devinin 41 yıl önceki gelişinden bu yana Fransa'ya yaptığı en büyük yatırım olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Microsoft, Fransa'nın doğusunda yeni bir veri merkezi oluşturacak. Bunun yanında Paris bölgesi ve güneydeki Marsilya kentindeki mevcut tesisler genişletilecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisi Pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, e-ticaret devi Amazon'un Fransa'ya 1,2 milyar avrodan fazla yatırım yaparak 3.000'den fazla iş yaratacağını söylemişti. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.165 Değişim: 1,09% Hacim : 61.956 Mio.TL Son veri saati : 15:54
Düşük 10.036 14.05.2024 Yüksek 10.178
Açılış: 10.099
32,2621 Değişim: -0,05%
Düşük 32,1399 14.05.2024 Yüksek 32,3033
Açılış: 32,2788
34,9169 Değişim: 0,26%
Düşük 34,6881 14.05.2024 Yüksek 34,9376
Açılış: 34,8247
2.438,67 Değişim: 0,57%
Düşük 2.416,03 14.05.2024 Yüksek 2.439,07
Açılış: 2.424,92
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.