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ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'nin değeri 80 milyar doları aştı

17.02.2024 - 17:28 | Son Güncelleme :
ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'nin değeri 80 milyar doları aştı | Teknoloji Haberleri

Sohbet robotu ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'nin piyasa değeri son anlaşmalarla 80 milyar doları aştı. Şirket şimdi de metinden video oluşturan yapay zeka programı Sora'yı tanıttı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Sohbet robotu ChatGPT'yi piyasaya sürerek adeta yapay zeka çılgınlığı başlatan OpenAI'nin değeri, son anlaşma ile 80 milyar doları aştı. Böylece şirket 10 aydan kısa bir sürede neredeyse üç kat büyüdü. 

Firma, yatırım şirketi Thrive Capital liderliğindeki bir ihale ile mevcut hisselerini satmayı planlıyor. Bu ihale yaklaşımı, çalışanların ticari faaliyetler için sermaye toplamak amacıyla standart finansman turlarından farklı olarak hisselerini satmalarına olanak tanıyor. 

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Rapora göre, 2023 yılında risk sermayesi şirketleri Thrive Capital, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz ve K2 Global, benzer bir ihale ile OpenAI hisselerini satın almayı kabul etmiş ve şirketin değeri 29 milyar dolara çıkmıştı. 

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın da bir çip girişimi için fon toplamak ve firma ile çeşitli yatırımcılar ve çip üreticileri  arasında ortaklıklar kurmak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi. CEO Altman, çip üreten önemli fabrikaların OpenAI'nin müşterisi olacağını ifade etti. 

YENİ YAPAY ZEKA VİDEO PROGRAMI SORA 

OpenAI'nin ChatGPT'sinin 2022'nin sonlarında piyasaya sürülmesi, yapay zeka çılgınlığını başlattı. Şirketler adeta yapay zeka teknolojisine hücum etti. Şu anda eğitimden finansa, halkla ilişkilerden akıllı cihaz sektörüne, otomobil dünyasından medyaya kadar bir çok sektör yapay zekanın nimetlerinden yararlanıyor.

Bu gelişmeler ışında geçtiğimiz perşembe günü OpenAI, ilk metinden video oluşturan programı Sora'yı tanıttı. Sora'nın henüz geliştirilme aşamasında olduğunu belirten şirket, bu program ile yapay zeka teknolojilerinde çığır açılacağına inanıyor. Sora adlı yeni üretken yapay zeka modeli, basit metin komutlarından ayrıntılı videolar oluşturuyor, mevcut videoların devamını sağlıyor ve hatta durağan bir görüntüye dayalı sahneler oluşturuyor.

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