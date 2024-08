Bakan Uraloğlu'ndan yeni Instagram açıklaması: Son düzlükteyiz | Teknoloji Haberleri

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim yasağı ile ilgili ""Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor, çok ciddi aşama katettik. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram hakkında Habertürk'e yeni açıklamada bulundu. Uraloğlu yaptığı açıklamada "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor, çok ciddi aşama katettik. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu dün yaptığı açıklamada Instagram ve Roblox gibi şirketlere uygulanan erişim yasağının bir an önce kaldırılması için görüşmelerin devam ettiğini söylemişti. Bu platformların hiçbir bildirim yapmadan hesapları bloke ettiğini, kaldırabildiğini ve bazı paylaşımları komple engelleyebildiğini belirten Uraloğlu, “Sonuçta özel bir şirkettir elbette. Onun da kuralları kaideleri olacak; ama yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla hani biz bunun kesinlikle sosyal medya platformlarının faaliyetlerini sürdürülmesinden yanayız; asla bir yasakçı zihniyet içerisinde değiliz.” dedi.



Bakan Uraloğlu, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, “Bizim katalog suçları dediğimiz toplumumuzun ülkemizin hassasiyetleri dediğimiz konular var. Sürekli bildiriyoruz ve dün tekrar arkadaşlarda değerlendirdik. Biz gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz, yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok. Ama her halükârda takip ediyoruz her halükârda denetliyoruz. Bir çocuk oyun portalinin engellenmesiyle ilgili Adana’daki Altıncı Sulh Ceza Mahkemesinin aldığı karar gereğini biz yapmak noktasındaydık BTK olarak, onu da yaptık. Böyle bir platform olduğu ve bu kadar takipçisi olduğu benim gündemime gelmemişti; ama mahkemenin yasaklama gerekçelerine baktığımız zaman gerçekten çocuklarımızın da nelerle muhatap olduğuna hep beraber bakmamız lazım, bunlar bizim çocuklarımız. Mahkeme kararında sadece uygulama noktasındayız.” dedi.

