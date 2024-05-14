Karahan: Tasarruf paketi bize enflasyonda yardımcı olacak | Politika Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan "Yılın ikinci yarısında koşullar dezenflasyonist olacak. Uzun vadeli enflasyon beklentimiz yüzde 5, bu uzun bir patika olsa da para politikamızı sıkı tutmakta kararlıyız" dedi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Karahan'ın açıklamaları şöyle:



Piyasalar enflasyonun aşağı geleceğine kesinlikle inanıyorlar. Ancak piyasa ile enflasyon tahminlerimiz arasında bir miktar farklılık var. Enflasyon Mayıs ayında yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaşacak. Enflasyonu aşağı getirmek için elimizden geleni yapacağız. Yılın ikinci yarısında koşullar dezenflasyonist olacak. Uzun vadeli enflasyon beklentimiz yüzde 5, bu uzun bir patika olsa da para politikamızı sıkı tutmakta kararlıyız. Popüler olmak için değil işimizi yapmak için buradayız, bu da enflasyonu düşürmek. Enflasyonu düşürmek için aksiyon almaya hazırız. Enflasyonu düşürmek zorundayız. Yapay zekanın tam olarak reel ekonomiye etkileri konusunda şu an bir şey söyleyemiyoruz.

Haberin Devamı

Dün açıklanan tasarruf paketinin çoğu harcamalarla ilgili önlem, bunların hepsi bize enflasyonla ilgili yardımcı olacak. Hazine harcamalar konusunda bize yardımcı oluyor.

Etiketler