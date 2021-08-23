‹ Önceki Haber Japonya'dan Irak'a 300 milyon dolarlık kredi Japonya'dan Irak'a 300 milyon dolarlık kredi Sonraki Haber › Tüketici güven endeksi geriledi Tüketici güven endeksi geriledi

Yeni haftada gündem kritik! Gözler Jackson Hole'da

23.08.2021 - 10:08 | Son Güncelleme :
Yeni haftada gündem kritik! Gözler Jackson Hole'da | Piyasa Haberleri

Küresel pay piyasalarında geçen hafta negatif bir seyir izlenmesinin ardından yeni haftada yatırımcılar, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu ve yoğun veri gündemini takip edecek.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlayabileceği beklentilerinin artması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin gelişmeler ve özellikle perakende satışlar verisinin ABD'de beklentilerin altında kalması geçen hafta pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden oldu.

Bu hafta, ABD'de perşembe günü başlayacak ve artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yanı sıra yoğun veri gündemi de takip edilecek.

Ekonomi takviminde, bugün dünya genelinde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), salı Almanya'da, perşembe de ABD'de büyüme verileri öne çıkıyor.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, Jackson Hole toplantıları kapsamında cuma günü konuşma yapacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın, varlık alımlarının azaltılması konusunda yapacağı yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde gelen tepki alımlarıyla yükselen New York borsasında, haftalık bazda ise ortalama yüzde 0,8 değer kayıpları görüldü. Cuma, teknoloji hisseleri öncülüğünde haftalık kayıplarının önemli bir kısmını telafi eden New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,65, S&P 500 endeksi yüzde 0,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,19 yükseldi.

Avrupa borsalarında da cuma günü İtalya hariç pozitif bir seyir izlense de haftalık kayıplar Almanya ve İngiltere'de görece sınırlı kalırken, Fransa'da yüzde 3,91 ve İtalya'da yüzde 2,75 oldu.

Delta varyantına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğu Avrupa'da, alınan tedbirler ve vaka sayıları pay piyasalarındaki risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,41 geriledi.

Cuma ABD ve Avrupa borsalarında etkili olan alıcılı seyir Asya pay piyasaları ile yeni haftaya da taşındı. Japonya'da açıklanan verilere göre ağustosta imalat sanayi PMI 52,4'e, hizmet sektörü PMI da 43,5'e gerilemesine karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 değer kazandı.

Yurt içinde, geçen hafta satışların sınırlı kaldığı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdikleri 1.440 puanın üzerinde kapanış yaptı.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,33 değer kazansa da haftayı bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,21 azalışla 1.444,63 puandan tamamladı. Cuma günü yüzde 0,3 azalışla 8,4945'e gerileyen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4930 seviyesinde yatay seyrediyor.

Bugün ABD ve Avrupa'da öncü PMI verilerinin, yurt içinde ise tüketici güven endeksi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 üzerinde yeni hedefin 1.490 direnci olacağını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı tüketici güven endeksi
10.30 Almanya, ağustos ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik
PMI
11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI
11.30 İngiltere, ağustos ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik
PMI
16.45 ABD, ağustos ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI
17.00 ABD, temmuz ayı konut satışları


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 1,06% Hacim : 10.994 Mio.TL Son veri saati : 16:54
Düşük 1.454 23.08.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.455
8,4645 Değişim: -0,24%
Düşük 8,4430 23.08.2021 Yüksek 8,4991
Açılış: 8,4846
9,9328 Değişim: -0,07%
Düşük 9,8995 23.08.2021 Yüksek 9,9734
Açılış: 9,9396
491,17 Değişim: 1,06%
Düşük 484,68 23.08.2021 Yüksek 491,33
Açılış: 486,01
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.