Yeni haftada bu verilere dikkat! | Piyasa Haberleri

Geçtiğimiz hafta agresifleşen Fed sonrası piyasalar hareketlenirken, yeni haftada da yoğun bir gündem yatırımcıları bekliyor. ABD'den gelecek enflasyon verisi, Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öne çıkan gündem maddeleri arasında...

Geçtiğimiz hafta piyasalar ‘Şahin Fed’ korkusu ile hareketlenirken; yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden para politikasına dair gelecek mesajlar, Rusya-Ukrayna savaşındaki haber akışları, ABD ve Avrupa’dan gelecek enflasyon verileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı öncelikli olarak takip edilecek.

Salı günü, güvercin açıklamalarıyla bilinen Fed üyesi Lael Brainard’ın şahin tondaki açıklamaları piyasalar üzerinde etkili oldu. Brainard yaptığı açıklamalarda Fed’in bilanço küçültmesiyle ilgili olarak “Geçmiş dönemlere göre hızla küçültülecek” şeklinde belirtirken; mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artışına işaret etti. Bu açıklamalar sonrası ABD tahvil faizleri yükselişe geçerken; ons altın fiyatları destek gördü. Küresel borsa endeksleri ise değer kaybetti.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 15-16 Mart tarihinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları çarşamba günü yayımladı. Tutanaklarda 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edildi. Ayrıca, birçok Fed üyesi bir ya da birden fazla 50 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığı yönünde fikir belirtti. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

PİYASALAR NASIL BİR HAFTA GEÇİRDİ?

ABD 10 yıllık tahvil faizleri, Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi ile hafta genelinde yükselişini sürdürürken; cuma günü yüzde 2,73 seviyesine kadar yükselerek Mart 2019 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.

Altının ons fiyatı hafta genelinde 1915 dolar ile 1948 dolar seviyeleri arasında hareket ederken; haftayı 1948 dolardan tamamladı. Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Eda Karadağ altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Küresel piyasaların gündeminde ABD ve AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırım kararları ve Fed üyelerinin şahin açıklamaları yer alıyor. Bu iki konu arasına sıkışan ons altında da bu süreçte net bir yönden bahsetmek biraz daha zor oluyor” şeklinde belirtti.

Borsa İstanbul küresel borsa endekslerinden pozitif ayrışmayı sürdürürken; Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftanın son işlem gününü 2 bin 393 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksinin gün içi tarihi zirvesi ise, 17 Aralık 2021 tarihinde 2 bin 406 puanda bulunuyor. Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Turşucu, doğru sektör ve hisse seçimiyle ilgili olarak yatırımcılara “Hisse senedi piyasaları seçici olmanız gereken bir piyasadır ve araştırma analizlere önem verilmesi gerekmektedir. Sektörde pek çok araştırma raporu yıla girerken ya da ocak ayında yükselen sektörlere yönelik pozitif raporlar yayınlamaktaydı. Okuyan, araştıran yatırımcılar her zaman olduğu gibi ciddi getiriler elde etti” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

YENİ HAFTADA BUNLARA DİKKAT!

Salı günü ABD’den gelecek enflasyon rakamları kritik olacak. Fed, 40 yılın zirvesinde olan enflasyon rakamları sonrası faiz artırım takvimini hızlandırmıştı. Bu tablo dünyada doları güçlendirirken; ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasındaki detaylar piyasalar tarafından takip edilecek. Ayrıca önümüzdeki hafta İngiltere, Almanya ve Fransa’dan enflasyon rakamları gelecek.

Yurt içinde ise, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı önemli olacak. Piyasa beklentisi bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde…

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