Wall Street'te güçlü yükseliş | Piyasa Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarını sona erdirdiğine dair mesajları Wall Street'te coşku yarattı. Endeksler rekor seviyelere yükseldi.

Fed uzun süredir devam eden faiz artırım aksiyonlarının sonuna geldiğine dair algı oluşturdu. Bununla birlikte kurumlar Fed'in 2024 yılında 3 faiz indirimi yapabileceğini açıkladı. Dow Jones Sanayi Endeksi Ocak 2022'den bu yana görülen en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de güçlü yükselişle kapandı.

Dow Jones Sanayi Endeksi günü 512,30 puan artışla 37090,24 puandan tamamladı.

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S&P 500 günü yüzde 1,37 artışla 4707,09 puandan ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,38 artışla 14733,96 puandan kapattı.

Uzmanlar Fed'in piyasaların iskontolu olduğunu görmeye başladığını, resesyon olmadan enflasyonun normale döneceğine yönelik beklentisi olduğunu belirtti.

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