  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Wall Street'te güçlü yükseliş
‹ Önceki Haber Bir hissede brüt takas kararı Bir hissede brüt takas kararı Sonraki Haber › Altın fiyatları tırmanışa geçti! Fed'in kararı etkili oldu Altın fiyatları tırmanışa geçti! Fed'in kararı etkili oldu

Wall Street'te güçlü yükseliş

14.12.2023 - 07:47 | Son Güncelleme :
Wall Street'te güçlü yükseliş | Piyasa Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarını sona erdirdiğine dair mesajları Wall Street'te coşku yarattı. Endeksler rekor seviyelere yükseldi.

Fed uzun süredir devam eden faiz artırım aksiyonlarının sonuna geldiğine dair algı oluşturdu. Bununla birlikte kurumlar Fed'in 2024 yılında 3 faiz indirimi yapabileceğini açıkladı. Dow Jones Sanayi Endeksi Ocak 2022'den bu yana görülen en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de güçlü yükselişle kapandı.

Dow Jones Sanayi Endeksi günü 512,30 puan artışla 37090,24 puandan tamamladı. 

Haberin Devamı

S&P 500 günü yüzde 1,37 artışla 4707,09 puandan ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,38 artışla 14733,96 puandan kapattı. 

Uzmanlar Fed'in piyasaların iskontolu olduğunu görmeye başladığını, resesyon olmadan enflasyonun normale döneceğine yönelik beklentisi olduğunu belirtti. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.607 Değişim: 1,04% Hacim : 28.407 Mio.TL Son veri saati : 12:37
Düşük 7.582 14.12.2023 Yüksek 7.652
Açılış: 7.623
29,0410 Değişim: 0,22%
Düşük 28,9294 14.12.2023 Yüksek 29,0530
Açılış: 28,9763
31,7395 Değişim: 0,60%
Düşük 31,4821 14.12.2023 Yüksek 31,7707
Açılış: 31,5501
1.901,91 Değişim: 0,95%
Düşük 1.881,99 14.12.2023 Yüksek 1.905,21
Açılış: 1.883,92
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.