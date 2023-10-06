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Trabzonspor'un yüzde 100 bedellisi onaylandı

06.10.2023 - 06:56 | Son Güncelleme :
Trabzonspor'un yüzde 100 bedellisi onaylandı | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Trabzonspor'un yüzde 100 oranında bedelli sermaye artırmasına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 500 milyon TL bedelli sermaye artıracak.

Şirket'in 500 milyon TL olan mevcut sermayesi, artırım sonrası 1 milyar TL'ye çıkacak. Böylece yüzde 100 oranında sermaye artırmış olacak.

Satış türü "halka arz" olarak belirlendi.


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