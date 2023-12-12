  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • THY 5 uçağını AJet'e devretti
‹ Önceki Haber ABD'de enflasyon geriledi ABD'de enflasyon geriledi

THY 5 uçağını AJet'e devretti

12.12.2023 - 17:54 | Son Güncelleme :
THY 5 uçağını AJet'e devretti | Piyasa Haberleri

Türk Hava Yolları, AJet'in gerekli izinleri alıp faaliyete geçmesi için mülkiyetinde bulunan 5 Boeing B737-800 uçağını AJet'e devretme kararı verdi.

AnadoluJet'in AJet olarak adının değiştirilmesinin ardından Türk Hava Yolları, markanın gerekli izinleri alması için 5 adet Boeing B737-800 tipi uçağını AJet'e devretti.

THY'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuz yüzde 100 iştirakimiz olan AJet Hava Taşımacılığı A.Ş'nin (AJet) Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği çerçevesinde gerekli izinleri alarak faaliyetlerine başlayabilmesi için Ortaklığımız mülkiyetinde bulunan 5 adet Boeing B737-800 tipi uçağın ayni sermaye olarak AJet'e devredilmesine karar vermiştir. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.749 Değişim: 0,26% Hacim : 83.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.662 12.12.2023 Yüksek 7.791
Açılış: 7.727
28,9959 Değişim: 0,00%
Düşük 28,9657 13.12.2023 Yüksek 29,0224
Açılış: 28,9973
31,3257 Değişim: -0,03%
Düşük 31,2904 13.12.2023 Yüksek 31,3611
Açılış: 31,334
1.845,99 Değişim: 0,03%
Düşük 1.843,53 13.12.2023 Yüksek 1.846,23
Açılış: 1.845,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.