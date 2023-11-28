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SPK'dan İzmir Fırça'nın kısmi bölünmesine onay

28.11.2023 - 07:48 | Son Güncelleme :
SPK'dan İzmir Fırça'nın kısmi bölünmesine onay | Piyasa Haberleri

SPK, İzmir Fırça'nın kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnini onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu, İzmir Fırça'nın kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnini onayladı.

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SPK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Şirket) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirket bünyesinde bulunan, 30.06.2023 tarihi itibariyle net defter değeri 17.309.059,58 TL olan malvarlığının, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirket tarafından 30.06.2023 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak İz-san Sanayi ve Ticaret AŞ’ye devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metninin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir."


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