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SPK indirimi kaldırdı

09.02.2024 - 07:23 | Son Güncelleme :
SPK indirimi kaldırdı | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, payların ilk ve ikincil halka arzlarına ilişkin belirlenen indirim uygulamasını kaldırdı.

Sermaye Piyasası Kurulu halka arzlarda uygulanan indirimi kaldırdı. Böylece halka arz olacak şirketler indirimden yararlanamayacak.

SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:

"Halka arzlarda Kurul ücretlerine ilişkin 24.06.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Kurul Bülteni’nde yayımlanan 24.06.2016 tarih ve 20/710 sayılı Kurul Kararı’nın birinci maddesindeki payların ilk ve ikincil halka arzlarına ilişkin belirlenen indirimlerin uygulanmamasına ve Kurul internet sitesinin (www.spk.gov.tr) ”Basın Duyuruları” bölümünde yer alan 09.06.2022 tarihli basın duyurusunun birinci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir."

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Söz konusu madde şu şekilde:

"1) Halka açık olmayan şirketlerin sadece sermaye artırımı yoluyla paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde Kurul ücretlerinde;
a) Yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az %20’sine tekabül etmesi durumunda %50 oranında indirime gidilmesine,
b)  Yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az %40’ına tekabül etmesi durumunda %90 oranında indirime gidilmesine,
c) Bu tür başvuruların öncelikli işlemlerden sayılarak ivedilikle sonuçlandırılmasına, "


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