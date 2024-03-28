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SASA'dan dev sermaye artırımı kararı

28.03.2024 - 06:32 | Son Güncelleme :
SASA'dan dev sermaye artırımı kararı | Piyasa Haberleri

SASA Polyester, sermayesini yüzde 700 oranında bedelsiz artırma kararı aldı.

SASA Polyester Sanayi AŞ, çıkarılmış sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 700 bedelsiz artırma kararı aldı.

SASA'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Şirket Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulunun 7 Mart 2024 tarih ve 2024/14 sayılı bülteninde duyurulan enflasyon muhasebesi düzeltme farkından doğan kaynağın sermayeye ilave edilebilmesine ilişkin ilke kararları kapsamında, mevcut durumda 5.321.653.794,10 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.251.576.558,70 TL artırılmak suretiyle 42.573.230.352,80 TL'ye yükseltilmesine karar verdi.

Çıkarılacak yeni payların tamamının pay sahiplerine dağıtım tarihindeki payları oranında bedelsiz olarak verilmesine, bu çerçevede ortakların elinde bulundurdukları beher paya %700 oranında bedelsiz pay verilmesine ve sermaye artırımı için gerekli izinlerin alınmasına oy birliği ile karar verildi.


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