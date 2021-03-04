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Reel efektif döviz kuru endeksi arttı

04.03.2021 - 15:13 | Son Güncelleme :
Reel efektif döviz kuru endeksi arttı | Piyasa Haberleri

Reel efektif döviz kuru endeksi, şubatta TÜFE bazında 3,61 puan artarak 69,69'a çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında şubatta bir önceki aya kıyasla 3,61 puan artarak 69,69'a yükseldi. Endeks, Ocak 2021'de 66,08 düzeyinde bulunuyordu.

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Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 4,69 puan artarak 78,27'den 82,96'ya çıktı.

Türk lirasının değeri, şubatta 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 5,58 puan azaldı, Yİ-ÜFE bazında ise 1,47 puan arttı.


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