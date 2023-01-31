Prizma Press ve Rodrigo Tekstil paylarına emir paketi uygulaması | Piyasa Haberleri

Prizma Press ve Rodrigo Tekstil payları 27 Şubat seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Prizma Press ve Rodrigo Tekstil payları 31/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PRZMA.E ve RODRG.E payları 31/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.

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