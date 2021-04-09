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Piyasalar son işlem gününde bunları takip edilecek

09.04.2021 - 09:27
Piyasalar son işlem gününde bunları takip edilecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda ülke ve sektör bazlı ayrışmalar artarken, açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları sonrası New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi. Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında gerçekleşen küresel ekonomiye yönelik bir video konferans etkinliğinde yaptığı konuşmada, ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini dile getirdi.

Enflasyonun yükselmesi halinde müdahale etmek için gerekli araçlara sahip olduklarını, ancak bu olasılığa ihtimal vermediklerini ifade eden Powell, toparlanma tamamlanana kadar ihtiyaç duyulan desteğin ekonomiye sağlanacağının altını çizdi.

Bu haftaya kadar enflasyon endişeleri ile yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün Powell'ın açıklamaları ile yüzde 1,62 seviyesine kadar geriledi. Öte yandan ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşı başvuruları 744 bine yükselerek beklentileri aştı.

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Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 değer kazandı. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,42 artarak 4.097 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında yeni tip korovirüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarına ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Üst Yöneticisi Emer Cooker, Oxdord Üniversitesi tarafından geliştirilen ve AstraZeneca tarafından üretilen Kovid-19 aşısının bazı nadir görülen yan etkilerinin olmasına rağmen, salgınla mücadelede sağladığı faydanın yan etkilerine kıyasla çok daha fazla olduğunu açıkladı.

İngiliz denetim kuruluşu İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetim Ajansı (MHRA) da benzer şekilde aşı ile nadir görülen kan pıhtısı vakaları arasında bir bağ olduğunu, bu çok nadir vakalara kıyasla aşının faydalarının çok daha fazla olduğunu bildirdi.

Aşılama konusundaki endişelerin azalmasıyla dün pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Bugün Çin'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi, martta yıllık yüzde 0,4 artarak beklentileri aştı. Üretici Fiyata Endeksi (ÜFE) ise yüzde 4,4 ile Ağustos 2018'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Verilerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı ve yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, martın son haftasından beri 1.390-1.440 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, dün de bu bandın dışına çıkamadı. BIST 100 endeksi, dün banka hisselerindeki negatif seyrin etkisiyle yüzde 0,09 değer kaybederek günü 1.416,55 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin, 1.440 üzerinde kalıcılık sağlayamadığı durumda 1.390-1.440 bandındaki dalgalı seyrini sürdürmesinin beklenebileceğini kaydeden analistler, endeksin bandın dışına çıkması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, TCMB mart ayı beklenti anketi
10.30 İngiltere, mart ayı konut fiyat endeksi
15.30 ABD, mart ayı ÜFE


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