‹ Önceki Haber New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı Sonraki Haber › TCMB Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman getirildi TCMB Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman getirildi

Piyasalar bu verileri takip edecek

30.03.2021 - 09:11
Piyasalar bu verileri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, tekrar yükselişe geçmesiyle dikkati çeken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yatırımcılarda tedirginliğe neden oluyor.

Japonya merkezli Nomura ve İsviçre merkezli Credit Suisse gibi büyük küresel bankaların ABD'de bir hedge fonun teminat tamamlama çağrısına uymayıp temerrüde düşmesi nedeniyle büyük zararlarla karşı karşıya olduklarını duyurmasının ardından, bankacılık sektörüne ilişkin endişeler artarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de tekrar yükselişe geçti.

Geçen hafta yüzde 1,75'i test eden ve yüzde 1,62 seviyelerinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün ivme kazanan yükselişiyle yeniden yüzde 1,75'e çıktı.

Tahvil faizlerindeki yükseliş ve temerrüt sorununun büyüyebileceği endişeleri küresel ölçekte banka hisseleri üzerinde baskıya neden olurken, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündemi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor.

New York borsasında dün bankacılık hisseleri öncülüğünde güne düşüşle başlayan endeksler, Kovid-19 salgınına karşı aşılama çalışmalarında sağlanan ilerleme ve ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlikle karışık bir seyir izledi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dow Jones endeksi yüzde 0,30 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,60 değer kaybetti. Dolar endeksi ise 93,0 ile Kasım 2020'den beri gördüğü en yüksek seviyeye çıktı.

ABD'nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs'in hisseleri yüzde 1, JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 2 ve Morgan Stanley'nin hisseleri de yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07 geriledi.

Analistler, endekslerin pozitif seyrinde, artan Kovid-19 vaka sayılarına karşın ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin etkili olduğunu belirtiyor. Almanya'da dün açıklanan Ifo İhracat Beklenti Endeksi, Asya ve Almanya'nın en önemli ticaret ortağı ABD'deki hızlı ekonomik toparlanmanın etkisiyle martta 13 puan artarak 24,9 puana çıktı ve 2011'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye işaret etti.

Bugün Asya tarafında Nomura hisse senetlerinin fiyatındaki düşüşün ivme kaybetmesinin de etkisiyle pay piyasalarında sakin bir seyir izlenirken, altın ve petrol fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle altının ons fiyatı dün yüzde 1,2 değer kaybetmesi sonrası bugün de yüzde 0,4 azalarak 1.704 dolara geriledi. Brent petrolün varil fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,5 azalışla 64,6 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ülkede işsizlik şubatta yüzde 2,9 olurken, perakende satışlar yüzde 1,5 daralsa da tahminlerin üzerinde kaldı. Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.

Yurt içinde, dün etkisini artıran tepki alımlarıyla toparlayan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kazancıyla 1.392,57 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,2 artışla 8,2094'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,2720 seviyesinde işlem görüyor.

Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin Türk lirası varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu kaydeden analistler, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ın konuşması, Almanya'da enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç, 1.340 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı tüketici güven endeksi
15.00 Almanya, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi
16.00 ABD, ocak ayı konut fiyat endeksi
17.00 ABD, mart ayı tüketici güven endeksi


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.396 Değişim: 0,23% Hacim : 22.335 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.371 30.03.2021 Yüksek 1.401
Açılış: 1.393
8,3305 Değişim: 0,09%
Düşük 8,3200 31.03.2021 Yüksek 8,3396
Açılış: 8,3233
9,7744 Değişim: 0,00%
Düşük 9,7392 31.03.2021 Yüksek 9,8003
Açılış: 9,7743
451,18 Değişim: -0,03%
Düşük 450,32 31.03.2021 Yüksek 451,88
Açılış: 451,33
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.