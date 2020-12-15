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Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

15.12.2020 - 09:30
Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşı uygulamalarına karşın vaka ve ölüm sayılarındaki hızlı artışın getirdiği tedirginlikle karışık bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde artan Kovid-19 vaka sayıları ve ölümler piyasalarda tedirginliğe neden olurken, ABD başta olmak üzere hükümetlerin aldığı tedbirler ve ekonomiyi destekleme paketleri ile aşı uygulamalarına ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor.

ABD'de ilk aşılamanın yapılmasının ardından haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan New York borsası, hızla artan vakalar ve yeni tedbirlerin gündeme gelmesiyle gün boyunca karışık bir seyir izledi.

New York'ta yeniden tam karantina uygulamasına geçilebileceği haberleri ve destek paketine ilişkin devam eden belirsizliklerle Dow Jones endeksi yüzde 0,62 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,44 değer kaybederken, teknoloji hisselerinin pozitif ayrışması ile Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit sonrası ticaret anlaşmasına yönelik İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında devam eden müzakereler piyasaların odağındaki yerini koruyor.

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AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde halen bazı kritik konularda anlaşma sağlanamazken, taraflar görüşmelerin devam etmesi kararı aldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, "İngiltere, AB pazarına kesintisiz erişim istiyorsa oyunu bizim kurallarımıza göre oynamalı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kovid-19 vakaları artmaya devam ederken, Almanya salgını kontrol altına almaya yönelik önlemleri 16 Aralık'tan itibaren sıkılaştırma kararı aldı. Almanya Merkez Bankası da salgında ikinci dalga ve ekonomideki yeni kısıtlamalar nedeniyle Alman ekonomisinde bir düşüş beklendiğini duyurdu.

Söz konusu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,83 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 düşüş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,2180'i test etti ve 1,2150 seviyesinde dengelendi.

Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretimi ve perakende satışlar, ekonomideki toparlanmanın devam ettiğine işaret etse de dünya genelinde artan Kovid-19 vaka sayılarına paralel alınan tedbirler, pay piyasalarının satıcılı bir seyir izlemesine neden oluyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün açıklanan sanayi üretim verilerinin beklentileri aşması ile rekorlara devam eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,30 değer kazanarak 1.388,55 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.394,58 puana taşıdı. Dün 7,83-7,94 bandında dalgalanması sonrası günü 7,8532'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8660 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almasının beklentiler doğrultusunda olduğunu, bunun piyasalara etkisinin sınırlı kalmasının beklenebileceğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı yeni destekleme paketinin piyasaları destekleyebileceğini belirten analistler, ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 puanın destek konumuna geldiğini, 1.390 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 1.440 direncinin izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı konut satış istatistikleri
11.00 Türkiye, kasım ayı merkez yönetim bütçe dengesi
16.30 ABD, aralık ayı New York Fed imalat endeksi
17.15 ABD, kasım ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı


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