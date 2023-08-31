  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Moneyout'a faaliyet izni
‹ Önceki Haber Bir hisse brüt takasa alındı Bir hisse brüt takasa alındı Sonraki Haber › Taşınmaz ve ikinci el araç ticaretinde değişiklik Taşınmaz ve ikinci el araç ticaretinde değişiklik

Moneyout'a faaliyet izni

31.08.2023 - 06:42 | Son Güncelleme :
Moneyout'a faaliyet izni | Piyasa Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Moneyout Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne faaliyet izni verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Moneyout Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verdi.

TCMB'nin konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Moneyout Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye Kanun’un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b). (c). (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri İle 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.907 Değişim: 0,00% Hacim : 146.603 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.866 29.08.2023 Yüksek 8.014
Açılış: 7.963
26,7098 Değişim: 0,07%
Düşük 26,6174 31.08.2023 Yüksek 26,7650
Açılış: 26,6899
29,1407 Değişim: -0,04%
Düşük 29,1065 31.08.2023 Yüksek 29,4213
Açılış: 29,1517
1.669,58 Değişim: 0,18%
Düşük 1.664,39 31.08.2023 Yüksek 1.674,58
Açılış: 1.666,60
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.