Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 89 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 19 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira, 8 Nisan vadeli repo ihalesi ile 68 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi. İhalelere toplam 166 milyar 620 milyon liralık teklif geldi.

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7 Nisan vadeli İhalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,89 seviyesinde, 8 Nisan vadeli ihalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

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