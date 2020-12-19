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Merkez Bankası reeskont ve avans faizlerini güncelledi

19.12.2020 - 15:53
Merkez Bankası reeskont ve avans faizlerini güncelledi | Piyasa Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını ve avans işlemlerindeki faiz oranını güncelledi.

Merkez Bankası reeskont ve avans işlemlerindeki faiz oranlarını güncelledi. En son geçtiğimiz Haziran ayında güncellenen rakamlar Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı yüzde 9, Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı yüzde 10 olmuştu.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, yeni yapılan değişiklikle Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı yüzde 15.75, Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı yüzde 16.75 oldu.


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