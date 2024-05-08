Küresel piyasalarda bugün... Londra'da endeks rekor kırdı | Piyasa Haberleri

Asya hisseleri Çarşamba günü ABD borsalarının nispeten istikrarlı kalmasının ardından karışık bir seyir izledi. Avrupa borsaları ise yükselişle açılırken Londra rekor kırdı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Çarşamba günü Tokyo Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 kayıpla 38.202,37 puana geriledi. Nintendo Co.'nun hisse fiyatı, yüzde 5,4 düşerken Sony Corp. da yüzde 5 değer kaybetti. Dollar 154,50 yenden 155,20 Japon yenine yükseldi.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda Çarşamba günü milletvekillerine, "Döviz kurundaki hareketlerin ekonomi ve fiyatlar üzerinde büyük etkisi olabilir, dolayısıyla para politikasıyla yanıt vermemiz gerekebilir" dedi.

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Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kayıpla 18.354,11 puana, Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,6 kayıpla 3.129,65 puana geriledi.

Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.804,50 puana yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla 2.745,05 puana çıktı.

Tayvan'ın Taiex endeksi yüzde 0,2 arttı.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsaları Çarşamba günü işlemlere başlarken yükseldi. Londra'da endeks, İngiltere'nin yaz aylarında faiz indirimi yapacağı yönündeki umutlarının artmasıyla yeni bir rekora imza attı.

Londra'nın FTSE 100 endeksi, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde yüzde 0,4 artışla 8.347,47 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Borsa komisyoncusu Hargreaves Lansdown hisse senedi araştırma başkanı Derren Nathan, "Acil bir kesintiye dair pek bir beklenti yok - ancak son dönemdeki piyasa gücünün büyük bir kısmı yaz aylarındaki ilk kesintiye yönelik artan umutlardan kaynaklanıyor" dedi.

Açılışta euro bölgesi ticaretinde Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 8.125,40 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,3 artışla 18.483,68 puana yükseldi.

WALL STEET BORSALARI

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Salı günü S&P 500 yüzde 0,1 artışla 5.187,70 puana yükseldi. Dow Jones Endüstriyel Ortalama endeksi yüzde 0,1 artışla 38.884,26 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 16.332,56 puana yükseldi.

Walt Disney Co., son çeyrekte analistlerin beklediğinden daha güçlü sonuçlar bildirmesine rağmen yüxde 9,5 oranında değer kaybetti.

PETROL FİYATLARI

ABD gösterge ham petrolü, 48 sent düşerek varil başına 77,90 dolara geriledi. Salı günü 10 sent kayıpla varil başına 78,38 dolara geriledi.

Uluslararası standart olan Brent ham petrolünün varili 52 sent düşerek 82,64 dolara indi.

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