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Küresel piyasalarda bugün... Çin endeksleri PMI verileri ile yükselişte

01.04.2024 - 11:21 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalarda bugün... Çin endeksleri PMI verileri ile yükselişte | Piyasa Haberleri

Çin'deki imalat koşullarında iyileşme göstermesinin ardından Şangay'daki hisseler yüzde 1 değer kazandı. Asya hisseleri ise karışık bir seyir izliyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Pazar günü, ülkenin resmi imalat PMI'ının Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviye olan 50,8'e geldiğini gösteren anket verilerini yayınladı. Raporda, "Çinli üreticiler üretimi artırırken, artan iyimserliğin ortasında satın alma seviyelerini de yükseltti" denildi.

Caixin Insight Group'un kıdemli ekonomisti Wang Zhe, yaptığı açıklamada, "Büyümeyi istikrara kavuşturmak için bu yılın başlarında uygulamaya konan bir dizi politika yavaş yavaş etkisini gösteriyor" dedi. Bunun üzerine Şanghay Endeksi ise yüzde 1 artışla 3.070,09 puana yükseldi. Sidney ve Hong Kong Paskalya Pazartesi tatili nedeniyle kapalıydı.

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Tokyo Nikkei 225 endeksi, yüzde 1,4 düşerek 39.803,09 puana geriledi. Asya'nın diğer yerlerinde Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0,1'den daha az bir artışla 2.747,86 puana yükselirken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6, Bangkok'ta SET yüzde 0,2 yükseldi.

Avrupa piyasaları Pazartesi günü tatil nedeniyle kapalı kalacak, ABD piyasaları ise yeniden açılacak. 

PETROL FİYATLARI 

Brent ham petrolü 23 sent artışla varil başına 87,23 dolara yükseldi. Perşembe günü varil başına 1,59 dolardan 87,00 dolara yükseldi.


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