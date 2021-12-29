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Kur seviyesi ve altın fiyatı açıkladı

29.12.2021 - 11:26 | Son Güncelleme :
Kur seviyesi ve altın fiyatı açıkladı | Piyasa Haberleri

Kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyeleri ile altın fiyatı şöyle açıklandı: dolar kurunun alış seviyesi 12.03 TL ve Euro kurunun alış seviyesi ise 13,59 TL şeklinde duyurulurken; saflık derecesi 995/1000 olan 1 gram altının fiyatı 696,44 TL, saflık derecesi 1000/1000 1 gram altının fiyatı ise 699,94 TL olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 'Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar' için kullanılacak kurları açıkladı. Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından Euro alışta 13.5986 TL olurken, dolar ise alışta 12,0342 TL olarak açıklandı.

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Merkez Bankası tarafından belirlenen altın fiyatları ise saflık derecesi 995/1000 olan 1 gram altın için 696,44 TL, saflık derecesi 1000/1000 1 gram altın için ise 699,94 TL olarak açıklandı.

Merkez Bankası her gün saat 11:00’de döviz kurunu ve altın fiyatını yayımlayacak.


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