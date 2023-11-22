Kritik faiz kararı yarın! Parası olanlar dikkat... Kuruşu kuruşuna hesapladık | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası’nın kritik faiz kararı yarın açıklanacak. Piyasa beklentileri faizin yüzde 35’ten yüzde 37,5’e yükselmesi yönünde. Merkez Bankası faiz artırımı yaptıkça mevduat bankaları da faiz yükselterek mevduat toplamaya başladı. Bazı bankalar yıllık yüzde 45 oranında faiz vermeye başladı. Parasını her ay anapara+faiz olarak yatıranların kazançları da artıyor ve enflasyon oranına yakınsayan rakamlara ulaşıyor. Merkez’in son faiz kararının ardından faiz oranlarının yüzde 45’in üzerine çıkacağı

Enflasyonu dizginlemek için merkez bankaları faiz artırımlarına devam ediyor. Ülkemizde de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası eşgüdüm içinde para ve maliye politikalarını uygulamaya devam ediyor.



Global olarak güven ve istikrar ortamının sağlanmasıyla birlikte atılan adımlar piyasalarda fiyatların durağan ve düşüş eğilimine geçmesine neden oluyor. Türkiye’nin CDS primleri düşerken piyasadaki faiz oranları da gerçekliğe uygun hale gelmeye başladı.



MERKEZ BANKALARI FİYAT İSTİKRARININ PEŞİNDE

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Merkez bankalarının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olarak öne çıkıyor. Bunu yapabilmek için tüm imkanlar kullanılarak piyasanın düzene sokulması ve fiyatların düşüşe geçmesi ilkesi kullanılıyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bu amaçla faizlerde artırım yapmayı tercih etti. TCMB, kısa sürede faizi hızlı artırdı ve yüzde 35 seviyesine çıkardı.

MEVDUAT FAİZİ ARTIYOR

Merkez Bankası'nın faiz kararını da bankalar takip ederek kredi, kredi kartı ve mevduat faizlerinde yükselişler yapıyor. Ortalama olarak bankalar yıllık yüzde 40-45 arasında mevduata faiz vermeye başladı. Bankalar arasında henüz mevduat yarışı başlamamış olsa da ilerleyen zamanda Merkez Bankası'nın faizi daha da artırması ihtimali mevduata olan talebin de artacağına işaret ediyor. Bu durumda da bankalar mevduat toplamak için faiz yarışına girmesi bekleniyor.



MERKEZ BANKASI KARARINI YARIN AÇIKLAYACAK



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yarın açıklayacak. Yüzde 35 olan politika faizinin yüzde 37,5’e çıkması beklenirken mevduat faizlerinin de yüzde 45 seviyesinin üzerine çıkması bekleniyor.



REEL FAİZ MAKASI KAPANIYOR



Yıllık enflasyon Ekim ayı için yüzde 61.36 olarak açıklandı. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı için enflasyon tahmini yüzde 65, 2024 için yüzde 33, 2025 için yüzde 15,2, 2026 yılı için de yüzde 8,5 oldu.



Merkez Bankası ise 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 36 olarak güncelledi. Banka, 2025 yıl sonunda enflasyonunun ise yüzde 14'e gerileyeceği öngörüsünde bulundu.



Nominal faiz ile reel faiz arasındaki makas da son faiz artırımları ve mevduat faizlerindeki yükselişle kapanmaya başladı. Bankalar yıllık yüzde 45'e varan faiz verirken enflasyon yüzde 61 seviyelerinde gerçekleşiyor ve bu durumda parasını faizde değerlendirenler yüzde 16 oranında enflasyona karşı kayıpta bulunuyor. Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda faiz artırması halinde reel faiz makasının da kapanması bekleniyor.

Kümülatif olarak hesaplandığında ise reel faiz makası yıllık yüzde 6’ya kadar düşüyor.

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YILLIK YÜZDE 45 FAİZLE 1 MİLYON LİRAYA 1 AYDA 37 BİN 500 LİRA



Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler faiz getirisiyle bazı yatırımlardan daha yüksek gelir elde edebiliyor. Yüzde 45 faizle 1 milyon lirasını faize yatıran mudi 32 günün sonunda parası 1 milyon 37 bin 500 lira oluyor. Başka bir deyişle 1 milyonuna karşılık 37 bin 500 lira faiz almış oluyor. Parasının faizine dokunmayıp anapara+faiz ile birlikte yeniden mevduat yapması halinde kümülatif olarak faiz kazancı da belirtilen faiz oranından çok daha fazla artmış oluyor.



Fiyatların durgunlaştığı ve gerilemeye başladığı bu dönemde otomobilini satıp faize koyan birisi ilerleyen aylarda daha düşük fiyattan aynı otomobilini yerine koyma ihtimaline de sahip oluyor. Ayrıca parasını istediği an mevduatı bozarak nakit halde kullanabilecek olmasından dolayı fırsatlara yönelik hızlı aksiyon alabiliyor.

Günümüzde İstanbul'da ortalama olarak kiralar 13-20 bin bandında değişkenlik gösteriyor. Yatırım amaçlı alınan ve ortalama olarak 2,5-3 milyon lira arasında değişen bir konut satılıp mevduat faizine konulduğunda ayda 112 bin 500 lira faiz getirisi sağlıyor. Başka bir deyişle kirası 15 bin lira olsa yüzde 650 oranında kiradan daha fazla kazanç sağlıyor. Ayrıca fiyatların düşmesi ihtimali göz önüne alındığında her an kullanılabilecek nakit de elde bulunmuş oluyor.

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KÜMÜLATİF OLARAK ARTIYOR



Mevduata yatırılan paraya hiç dokunmadan her ay anapara+faiz ile birlikte yeniden değerlendirilmesi halinde 12 ay sonunda kümülatif olarak faiz de artmış olacaktır. Düz mantıkla 1 milyon lirası olan ve yıllık yüzde 45 ile parasını vadeye bağlarsa yıl sonunda 1 milyon 450 bin getiri elde eder. Ancak parasının faizini de her ay işletip ve anapara+faiz ile birlikte yeniden mevduat açarsa yıllık getirisi yüzde 55 seviyesine yaklaşır ve 1 milyon lirası 1 milyon 555 bin lira olur. (Not: Tutarlardan stopaj vergisi düşülmeden hesaplanmıştır)





STOPAJ VERGİSİ NE KADAR?



30.09.2020 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen TL mevduat hesaplarına ödenen faizlerden vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 oranında stopaja vergisi alınıyor. Stopaj vergisi sadece bankanın verdiği faiz üzerinden alınıyor, anapara üzerinden alınmıyor.



KUR KORUMALI MEVDUATTAN ÇIKIŞ HIZLANDI



Kur Korumalı Mevduatlara olan talep faizlerdeki düşüşle birlikte ciddi oranda azaldı. KKM'den çıkan vatandaşların bir kısmı yeniden dövize geçerken bir kısmı da mevduat tarafına parasını park etmeye başladı. KKM'nin ilerleyen dönemlerde talebin aşırı düşmesi nedeniyle kalkması da beklentiler dahilinde bulunuyor.



BANKALARLA FAİZ PAZARLIĞI YAPIN



Bankalarda vadeli mevduat hesabı açacaksanız mutlaka faizle ilgili pazarlıkta bulunun. Örnek vermek gerekirse tabela faizi yüzde 40'sa yüzde 41-42 aralığında faiz verebilme imkanları bulunuyor. Bunun nedeni de banka şubelerine hedef belirlemesi nedeniyle şube elinde mevduatı kaçırmak istemiyor.



İNTERNET YERİNE ŞUBE ÜZERİNDEN İŞLEM YAPIN



İnternetten vadeli mevduat açtığınızda valör tarihine dikkat edin. Bazı bankalar parayı 1 gün valörlü olarak mevduata aktarıyor ve faiz kaybınız da 1 gün olmuş oluyor. Bu durumla karşılaşmamak için bankaya gitmek yerine şubeyi arayarak şube üzerinden vadeli mevduat hesabınızı açtırmanız menfaatinize olacaktır.



‘HOŞGELDİN FAİZİ’NE ALDANMAYIN



"Hoşgeldin Faizi" denilerek sadece bir ay yüksek faiz verip diğer aylar piyasa gerçeklerinden uzak faiz veren bankalar yerine devamlı yüksek faiz veren bankaları tercih etmeniz gerekiyor. Bunu da bazı internet uygulamalarıyla tespit edebilirsiniz.



İLGİNÇ YÖNTEMLERLE ZORUNLULUKLARI KABUL ETMEYİN

Yüksek faiz vermek için kredi kartıyla harcama limiti, fatura ödeme gibi ilginç uygulamaları olan bankalar yerine sadece paranız üzerinden sizi müşteri olarak kabul eden bankalarda daha az prosedürle paranızı değerlendirebilirsiniz.



MEVDUATTAKİ PARANIN 400 BİN LİRASI DEVLET GÜVENCESİNDE



Yurt içi şubelerde; resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki, TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduatlar, her bir mevduat bankasında her bir kişi için, 2023 yılında 400 bin TL'ye kadar sigorta kapsamında bulunuyor. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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