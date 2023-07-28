Koç Holding açıkladı! Tat Gıda'nın satışında ikinci faza geçildi | Piyasa Haberleri

Koç Holding'in 56 yıllık şirketi Tat Gıda satılıyor. Holding daha önce yaptığı açıklamada şirketin satışına ilişkin görevlendirmeler yapıldığını açıklamıştı. Bugün yapılan KAP açıklamasında şirketin satış aşamasının ikinci faza geçtiği duyuruldu.

Türkiye'nin en köklü gıda şirketlerinden Tat Gıda'nın satışında sona yaklaşılıyor. Koç Holding, Tat Gıda'yı satmak için harekete geçti. Holding, daha önceden yaptığı KAP açıklamasına ek olarak bugün de duyuru yayımladı ve Tat Gıda'nın satışı için uygun görülen adaylarla gizlilik hükümlerine uymak kaydıyla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza geçildiğini açıkladı.

Koç Holding yaptığı açıklamada şunlara değindi:

Bağlı ortaklıklarımızdan Tat Gıda Sanayi A.Ş. ("Tat Gıda") tarafından 22.05.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında özetle, Şirketimizin sahip olduğu Tat Gıda paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatıldığı, konuyla ilgili finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapıldığı ve ön çalışmalara başlandığı ancak söz konusu tarihte somut bir karar alınmadığı kamuya duyurulmuştur.

Söz konusu çalışmalar kapsamında çeşitli uluslararası ve yerel potansiyel alıcılardan alınan bağlayıcı olmayan teklifler; alım konusundaki istekleri, stratejik yaklaşımlarının Tat Gıda'nın mevcut değerleri ve büyüme potansiyeli ile uyumu, finansal pozisyon ve ödeme güçleri gibi kriterler esas alınarak değerlendirilmiş olup, uygun görülen adaylarla gizlilik hükümlerine uymak kaydıyla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza geçilmiştir.

DARDANEL TALİP OLDU

22 Ocak 1981 tarihinde kurulan 42 yıllık şirket Dardanel ise bu hamleyi kendi lehine çevirmek için hamlede bulunmaya başladı. Dardanel, hakim ortağı olan Niyazi Önen Holding çatısı altındaki 3 firmayla birlikte Tat Gıda'yı alma kararı aldı.

Dardanel'den KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin 20.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Tat Gıda San A.Ş.'nin hakim paylarının (%53 oranındaki paylar) satın alınması konusunda şirketimizin hakim paylarının sahibi olan Niyazi Önen Holding A.Ş.'nin çatısı altında sahibi bulunduğumuz Dardanel Greece S.A. firmamız ile beraber (3 firma) ortak olarak "Pay Satın Alma" teklifinde bulunulmasına karar verilmiştir" denildi.

DARDANEL ZOR GÜNLERDEN GEÇMİŞTİ

Bir dönem borçları nedeniyle zor günler geçiren Dardanel daha sonrasında yaptığı hamlelerle sıkıntılarından kurtulmuş ve şirket istikrara kavuşmuştu. Gıda ürünleri işleme ve değerlendirme faaliyeti gösteren Dardanel'in yüzde 68,6'sı Niyazi Önen Holding'in elinde bulunuyor. Şirketin geri kalan kısmı ise halka açık durumda. Şirketin sermayesi 586 milyon lirayken özsermayesi 1,9 milyar lira, bugün itibarıyla piyasa değeri 3,3 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Şirket yılın ilk çeyreğinde ise 23,8 milyon lira zarar açıkladı.

TAT GIDA 56 YILLIK ŞİRKET

Tat Gıda 27 Eylül 1967 yılında Vehbi Koç tarafından Bursa'da domates ürünleri işlemek üzere Tat Konserve adı altında kurulmuştu. Sonrasında Karacabey ve İzmir Torbalı'daki tesislerle büyümesini sürdüren şirket 56 yıldır faaliyet gösteriyor. Salça, ketçap, hernevi konserve, dondurulmuş gıda, mayonez imalatı yapan şirketin yüzde 43,65'i Koç Holding'in elinde bulunuyor. Şirketin sermayesi 136 milyon lirayken özsermayesi 1,2 milyar lira seviyesinde. Piyasa değeri ise bugün itibarıyla 5 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Şirket en son 173,9 milyon lira kar elde etmişti. Burak Taşçı - Hurriyet.com.tr

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