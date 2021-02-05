İş Yatırım ve TÜPRAŞ’tan en büyük reel sektör tahvil ihracı | Piyasa Haberleri

İş Yatırım, TÜPRAŞ'ın nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle satışa sunulan 728 gün vadeli kuponlu tahvil ihracının başarıyla tamamlandığını açıkladı.

İş Yatırım Menkul Değerler’den yapılan açıklamaya göre, İş Yatırım Menkul Değerler, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ’nin (TÜPRAŞ) 3 Şubat 2021’de, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle satışa sunulan, 728 gün vadeli kuponlu tahvil ihracını başarıyla tamamlandı.

91 kurumsal yatırımcının da talepleri sonucunda 1,1 milyar Türk lirası nominal değerde tamamlanan bu tahvil ihracı, Yurt içi Özel Sektör Borçlanma Araçları Piyasası’nda reel sektör tarafından gerçekleştirilen en yüksek miktarlı ihraç olma özelliğine sahip oldu.

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Bu yıl, 25. yılını kutlayan İş Yatırım, sektördeki öncü konumunu pekiştirme konusundaki kararlılığını sürdürerek tüm paydaşlarına değer katmaya devam ediyor.

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